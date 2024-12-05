MEB engelli öğretmen atama takvimi için adayların gözü kulağı Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyuruya çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında gerçekleşen engelli öğretmen atamasını bekleyen adaylar, bir yandan da kadro ve branş dağılımları merak kazandı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken personel alımı ilanları yayınlanmaya başladı. MEB tarafından yapılacak engelli öğretmen ataması için de beklentiler arttı. Ancak henüz engelli öğretmen atamaları ilgili yeni bir açıklama gelmedi.

BAKAN TEKİN'DEN ENGELLİ ATAMASI AÇIKLAMASI

Öte yandan nisan ayında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk'te katıldığı programda merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Engelli öğretmen ataması ne zaman 2025 | MEB engelli öğretmen atama puanları açıklandı mı, kadro ve branşlar belli oldu mu MEB personel duyurusu bekleniyor

Engelli öğretmen atamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin şunları söylemişti;

"Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz."

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI YAYINLANDI MI?

Engelli öğretmen ataması için kadro ve branşlar henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra atama kontenjanları ve kadrolar açıklanacak.







