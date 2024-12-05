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Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2025 MEB engelli öğretmen atama puanları, kadro ve branş dağılımı

Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2025 MEB engelli öğretmen atama puanları, kadro ve branş dağılımı

15:355/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Engelli atamaları
Engelli atamaları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması yapılmasının ardından engelli öğretmen atamaları merak konusu oldu. n son 2023 yılında, 3 bin 500 ve ek 234 engelli öğretmen atamaları gerçekleşmişti. Peki 2025 engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Engelli öğretmen atama puanları açıklandı mı? İşte 2025 MEB engelli öğretmen atama puanları, kadro ve branş dağılımının ayrıntıları...

MEB engelli öğretmen atama takvimi için adayların gözü kulağı Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyuruya çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında gerçekleşen engelli öğretmen atamasını bekleyen adaylar, bir yandan da kadro ve branş dağılımları merak kazandı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken personel alımı ilanları yayınlanmaya başladı. MEB tarafından yapılacak engelli öğretmen ataması için de beklentiler arttı. Ancak henüz engelli öğretmen atamaları ilgili yeni bir açıklama gelmedi.

BAKAN TEKİN'DEN ENGELLİ ATAMASI AÇIKLAMASI

Öte yandan nisan ayında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk'te katıldığı programda merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Engelli öğretmen ataması ne zaman 2025 | MEB engelli öğretmen atama puanları açıklandı mı, kadro ve branşlar belli oldu mu MEB personel duyurusu bekleniyor

Engelli öğretmen atamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin şunları söylemişti;

"Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz."

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI YAYINLANDI MI?

Engelli öğretmen ataması için kadro ve branşlar henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra atama kontenjanları ve kadrolar açıklanacak.



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