“Engelli raporu ile araç nasıl alınır?” sorusuna bu haberimizde cevap arayacağız. Engelli raporu ile araç satın almak isteyen vatandaşların, ilk olarak bu raporu Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tam teşekküllü hastanelerden almaları gerekiyor.

Engelli Raporu ile Araç Nasıl Alınır?

Türkiye'de engelli raporu ile araç almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

Engelli raporu alın. Engelli raporu, tam teşekküllü bir hastaneden alınabilir. Engelli raporunda, engellilik oranınızın %40 ve üzeri olduğu belirtilmelidir.

Engelli Raporu Olan Hangi Sınıf Ehliyet Alır?

H sınıfı ehliyet alın. Engelli raporuna sahipseniz, H sınıfı ehliyet almanız gerekir. H sınıfı ehliyet, engelli araçlarını kullanmaya izin veren bir ehliyet türüdür.

Araç satın alın. Engelli raporuna ve H sınıfı ehliyete sahipseniz, engelli aracı satın alabilirsiniz. Engelli araçlarını satın alırken, ÖTV muafiyetinden yararlanabilirsiniz.

Engelli Raporu Almak için Gerekli Belgeler Neler?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na başvurabilmek için hastaneden verilen dilekçe

İmzalı ve onaylı muayene bilgisi (Engellilik oranının belirlenmesi için)

H Sınıfı Ehliyet Almak için Gerekli Belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf

Engelli Sağlık Kurulu Raporu

Sürücü belgesi başvuru formu

Sürücü belgesi sağlık raporu

Harç makbuzu

Engelli Aracı Satın Almak için Gerekli Belgeler:

Engelli Sağlık Kurulu Raporu

H sınıfı ehliyet

Kişisel kimlik belgesi

Araç satış sözleşmesi

Ödeme makbuzu

ÖTV Muafiyeti:

Engelli bireyler, engelli araçlarını ÖTV muafiyetiyle satın alabilirler. ÖTV muafiyeti, engelli araçlarının fiyatını önemli ölçüde düşürür.

Engelli Araç Alımında MTV ve Trafik Cezaları:

Engelli araçlar, MTV ve trafik cezalarından muaftır. Bu durum, engelli bireylerin araç kullanma maliyetlerini düşürür.

Engelli araç indirimi şartları

Engelli araç indirimi şartları arasında ilk bilinmesi gereken şey, engelli raporunun 0 km araç alımlarında indirim sağlamasıdır. İkinci el alımlarda böyle bir indirim hakkı maalesef yoktur. Diğer yandan engelli araç alımı için motor gücünün 1.4’ten düşük olması gerekir. Yüksek olan motorlar, indirim kapsamında değildir. Engelli araç indirimi kapsamında unutulmaması gereken bir konu da, satın alınan aracın beş yıl boyunca satılamayacak olmasıdır.

Ancak her şekilde aracın satılması gerekiyor da şöyle bir yol izleniyor: ÖTV kapsamında muaf tutulan miktar hesaplanıyor ve araç sahibinden bu tutar alınıyor. Sonrasında araç sahibi satış işlemini gerçekleştirebiliyor. Eğer satmak istediği kişi, yine engelli şartlarını yerine getiren bir diğer vatandaş ise durum yine de çok değişmiyor. Engelli araç satışı yapabilmesi için beş yerine üç yıl beklemesi gerekiyor.

Engelli Araç Limiti Ne Kadar?