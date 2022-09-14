Engelli TOKİ başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? TOKİ sosyal konut başvuru detayları

Milyonlarca vatandaşın beklediği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. TOKİ başvuruları 14 Eylül -31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. TOKİ başvuruları e-Devlet ve bankalar üzerinden yapılacak. Başvurular; 5 kategoride kabul edilecek. Şehit Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, engelli vatandaşlar, emekliler ve yaşı 18-30 arasında olan gençler TOKİ konutlarında kontenjan ayrılan gruplar oldu. TOKİ sosyal konut projesine başvuruda bulunacak engelli vatandaşlar başvuru şartlarını, başvuru ücretlerini ile TOKİ konut başvuru için istenen belgeleri merak ediyor. İşte TOKİ engelli konut başvuru işlemlerine ilişinkin detaylar.

TOKİ engelli başvuruları ne zaman?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile vatandaşa kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuruların yarın (14 Eylül 2022) itibari ile başlayacağını ve Ekim ayı sonuna kadar süreceğini ifade etti. Ayrıca projenin temeli de yılbaşına kadar atılacak.

Engelli TOKİ başvuru şartları neler?

Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış en az yüzde 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait belge ile başvurabilecek. e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecek.

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.)

TOKİ başvuruları bankadan nasıl yapacak?

Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.)

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Başvuru sahipleri;

• Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacaktır.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.

Engelliler TOKİ başvurularını bankadan nasıl yapacak?

• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

• Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

E-devlet girişi ile TOKİ başvurusu nasıl yapılacak?

Başvuru sahibi;

• E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

• Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

• E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

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• Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

• E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.

• E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.

• E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

• Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.

2+1 evler: Proje kapsamında 2+1 konutların/evlerin aylık taksiti 2 bin 280 lira olacak. Toplam değeri 608 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

3+1 evler: Proje kapsamında 3+1 konutların/evlerin aylık taksiti 3 bin 187 lira olacak. Toplam değeri 850 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

İş yeri: İş yerleri 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 120 ay vade ile aylık 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle ödenecek.

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