Erasmus nedir, nasıl yapılır? Şartları neler?

Erasmus programına katılım için, öğrencinin üniversitesine başvurması ve katılım koşullarını karşılaması gerekir. Bu haberimizde Erasmus programına katılım için şartların ve koşulların neler olduğunu derledik. İşte detaylar.

ERASMUS ŞARTLARI NELER?

Erasmus programına katılım için, öğrencinin kendi üniversitesinden başvurması ve aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir:

> Erasmus programına katılım için, öğrencinin Avrupa Birliği üyesi veya aday ülkelerden birinde bir üniversiteye kayıtlı olması gerekir.

> Öğrencinin, Erasmus programına katılmak istediği üniversite ve bölümde eğitim gördüğü sürece geçerli olan bir lisansüstü öğrenim programına kayıtlı olması gerekir.

> Öğrencinin, Erasmus programına katılmak istediği ülke dilini yeterince iyi derecede bilmesi gerekir.

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> Öğrencinin, Erasmus programına katılmak istediği ülkeye gidebilmesi için gerekli olan pasaport veya vizeye sahip olması gerekir.

Bu koşulların yanı sıra, Erasmus programına katılım için öğrencinin üniversitesinin belirlediği bazı başvuru koşulları da olabilir.

ERASMUS'A KİMLER GİDEBİLİR?

Erasmus Programı'na üniversite lisans programlarının (hazırlık dışında) birinci yılını tamamlamış, genel not ortalaması 2.20 nin üstünde olan tüm öğrenciler başvurabilir. Başvuran öğrencilerin yurtdışında eğitim alabilecek düzeyde (en az B1) yabancı dil bilmeleri gerekmektedir.

ERASMUS İÇİN KAÇINCI SINIF OLMAK GEREKİR?

Bazı üniversiteler Erasmus kapsamında öğrenci kabul etmek için örneğin asgari 3. sınıf öğrencisi olmak gibi kriterler aramaktadırlar.

ERASMUS NASIL YAPILIR?

Erasmus programına katılmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

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> Öncelikle, Erasmus programına katılmak istediğiniz ülkeyi ve üniversiteyi seçin. Erasmus programına katılmak istediğiniz ülke ve üniversitenin Erasmus programına katılım koşullarını araştırın ve karşıladığınızı doğrulayın.

> Erasmus programına katılım için, üniversitenize başvurun ve gerekli belgeleri teslim edin. Bu belgeler arasında, lisansüstü öğrenim programına kayıtlı olduğunuzu gösteren belgeler, üniversite not ortalamanız ve öğrenim dili olarak İngilizce veya diğer dil becerilerinizi gösteren belgeler olabilir.

> Üniversiteniz tarafından verilen bir Erasmus öğrenci değişim formunu doldurun ve teslim edin. Bu form, Erasmus programına katılım koşullarını ve öğrencinin Erasmus programı sırasında yapacağı eğitim ve çalışmaları açıklar.

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AÇIK ÖĞRETİM ERASMUS YAPABİLİR Mİ?

Açıköğretim veya uzaktan gibi öğretim programlarına dahil olan öğrenciler Erasmus öğrenci değişim programından yararlanamazlar.