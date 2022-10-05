AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Çelik; "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." dedi.

Ömer Çelik AK Parti grup toplantısı paylaşımında ne dedi?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

İşte Ömer Çelik'in o paylaşımı:

"Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.

Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşması saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup konuşmasını saat 11:45'te yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında ne açıklayacak?

Kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kadınların kılık kıyafetini siyasetin tekelinden çıkarıyoruz” diyerek duyurduğu ve dün partisinin grup toplantısının ardından TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifine karşın, AK Parti’nin bu konuda benzer bir düzenleme önerisinde bulunabileceği hatta “anayasal güvenceye alma” teklifini gündeme getirebileceği iddiası konuşulurken, AK Partili kurmaylar ise “Sayın Erdoğan’ın açıklayacağı şey başörtüsünün de ötesinde bir şey” ifadesini kullandı. Peki Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla ilgili AK Parti kulislerinden neler konuşuluyor? CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan kulislerdeki son bilgileri aktardı.

Arda Erdoğan değerlendirmeleri şöyle; "Temel hak ve hürriyetlerin kanunla değil anayasa ile belirlenebileceği görüşü hakim. AK Parti kulislerinde bu kapsamda bir kanun değişikliğinden ziyade bir anayasa değişikliğinin yapılabileceği değerlendiriliyor. Kulislerde konuşulan önemli bir başlık da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı grup toplantısında, anayasa değişikliğiyle ilgili çağrı yapacağı yönünde.

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Bahçeli'den başörtüsü teklifine yanıt

Öte yandan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Bahçeli de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz" açıklamasına ilişkin, "Başörtüsü meselesi, Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi 'helalleşme' kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Böyle bir yasa TBMM'ye geldiğinde MHP, geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur; yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa; başörtüsüne milletvekillerinden başlasın" diye konuştu.

TBMM gündeminde neler var?

Meclis, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başladı. TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 6. Yasama Yılı'ndaki ilk işi, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek olacak.

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Genel Kurul, 4 Ekim Salı günü toplanarak Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Geride kalan yasama yılında TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifli ile internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak. İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek. Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak. Genel Kurulda AYM ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Genel Kurulda görüşülecek. Endüstri bölgelerine ek teşvikler Genel Kurulda daha sonra Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 15 Haziran'da kabul edilen teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor. Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Komisyonların gündemi

Dışişleri Komisyonu, perşembe günü AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanacak. Milli Savunma Bakanlığının "Tahıl Koridoru Hakkındaki Güncel Gelişmeler" başlıklı sunum yapacağı toplantıda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 6 kanun teklifi ele alınacak.

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Grup toplantıları başlayacak

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yeniden başlayacak.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 5 Ekim Çarşamba günü, 112 gün sonra yeniden yapılacak.

Grup toplantısında 2,5 yıl aradan sonra ilk kez ziyaretçi alınacak. AK Parti Grup Toplantısı'na, Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin başladığı Mart 2020'den bu yana ziyaretçi kabul edilmiyordu.