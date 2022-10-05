AK Parti grup toplantısı saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında

Meclis yeni yasama yılına başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin faaliyetlerine yeniden başlamasıyla birlikte Meclis’te grubu bulunan AK Parti, CHP, İYİ Parti grup toplantılarına da başlamış oldu. Dün MHP ve CHP grup toplantıları yapıldı. Bugün ise AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.” paylaşımı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup konuşmasında ne söyleyeceği, hangi mesajları ve hangi müjdeleri vereceği de bir hayli merak edilir oldu.

AK Parti grup toplantısı ne zaman?

AK Partili Ömer Çelik, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" dedi.

REKLAM

AK Partili Ömer Çelik, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" dedi.

Çelik, "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti grup toplantısı saat kaçta?

AK Parti Grup toplantısı bugün 11:45te yapılacak, Meclis TV’den canlı olarak konuşma takip edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü kanununu çıkarmak için teklif vereceklerini açıklamasının ardından yeni anayasa önerisini gündeme getirebileceği öğrenildi. Erdoğan, bu ve benzeri mağduriyetlerin yeni anayasa ile tamamen tarihin tozlu raflarına kaldırılmasını önerebileceği kulislerde dillendiriliyor. Anayasa teklifinin hızlıca hayata geçirilebilmesi için dar kapsamlı olabileceği de belirtiliyor.

REKLAM

ÖZGÜN Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na başörtüsü yanıtı: Samimiysen başörtüsünü Anayasa ile çözelim

ÖZGÜN Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşması 84 milyonu ekrana kilitledi

MYK’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti genel başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve bazı grup başkanvekilleriyle toplantı yaptığı öğrenildi. 3 saatlik toplantıda, bugün Erdoğan tarafından açıklanması beklenen anayasanın hak ve özgürlükler kısmı ile ilgili yapılacak düzenlemelerin konuşulduğu öğrenildi. AK Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı şey başörtüsünün de ötesinde bir şey” dedi.

ÖZGÜN Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret talimatı: Arkadaşlar bu böyle olmaz asgari ücreti güncellememiz lazım