ERDOĞAN OY ORANI 2023 CANLI HARİTA: Erdoğan' ve Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranı ve oy sayısı

Şanlıurfa seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Şanlıurfa’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Şanlıurfa milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Şanlıurfa seçim sonuçlarına göre Eyyübiye, Haliliye, Akçakale, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç, Viranşehir Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.