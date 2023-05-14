ERDOĞAN OY ORANI 2023 CANLI HARİTA: Erdoğan' ve Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranı ve oy sayısı

Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu oy oranı
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.
Erdoğan' ve Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranı ve oy sayısı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasaklarını saat 18.30 itibarıyla kaldırdıklarını bildirdi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları belli oldu. Buna göre, saat 19:42 itibariyle Açılan sandık yüzde 34,4 olurken, Erdoğan oy oranı yüzde 53,2 olurken, Kılıçdaroğlu oy oranı ise 40,9 oldu.