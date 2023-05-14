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ERDOĞAN OY ORANI 2023 CANLI HARİTA: Erdoğan' ve Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranı ve oy sayısı

2023 seçim sonuçları açıklanıyor. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim sonuçları da belli oldu. Peki Erdoğan oy oranı nedir? Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı? İşte 2023 seçim sonuçları son durum.

18:52 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu oy oranı

Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu oy oranı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

Erdoğan' ve Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranı ve oy sayısı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasaklarını saat 18.30 itibarıyla kaldırdıklarını bildirdi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları belli oldu. Buna göre, saat 19:42 itibariyle Açılan sandık yüzde 34,4 olurken, Erdoğan oy oranı yüzde 53,2 olurken, Kılıçdaroğlu oy oranı ise 40,9 oldu.


Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2023: Gümüşhane Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı
Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2023: Gümüşhane Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı

2023 Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gümüşhane oy oranı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy oranları anbean Yeni Şafak'ta. Karadeniz Bölgesi Gümüşhane seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları, ittifakların ve partilerin oy oranları, toplam seçmen sayısı gibi veriler Türkiye haritası üzerinden güncellenecek. 2023 Gümüşhane seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı burada.

Şanlıurfa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Şanlıurfa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Şanlıurfa seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Şanlıurfa’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Şanlıurfa milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Şanlıurfa seçim sonuçlarına göre Eyyübiye, Haliliye, Akçakale, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç, Viranşehir Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

#erdoğan
#kılıçdaroğlu
#seçim 2023
#erdoğan oy oranı
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Tokat seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları