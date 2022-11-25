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ÖSYM 2023 sınav takvimi akıllara "Erken seçim mi olacak?" sorusunu getirdi!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemde... 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için MHP lideri Devlet Bahçeli "Seçim zamanında yani 18 Haziran 2023'te yapılacak" açıklaması yapmıştı. ÖSYM 2023 sınav takvimini yayınlanması ile erken seçim ihtimali konuşulmaya başlandı. Yayınlanan takvime göre YKS 2023 oturumları 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınavlar ile seçimlerin aynı tarihte olamayacağı düşünüldüğünden "erken seçim mi olacak" sorusu gündeme geldi. Peki, 2023 seçimleri ne zaman, hangi tarihte olacak? Erken seçim olacak mı? İşte konuya ilişkin son değerlendirmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ERKEN SEÇİM OLACAK MI: 2023 seçimleri Hazirandan önce mi olacak, ne zaman yapılacak?
Erken seçim

2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan seçimlere 7 aydan kısa bir süre kaldı. Siyasi kulisler adaylar ve milletvekili adaylığı sıralaması için çalışmalarını hızlandırırken kulislerde sürekli söylenen ancak hükümetin ‘zamanında olacak’ dediği erken seçim tartışması bir kez daha gündeme düştü. Gündeme bir anda gelmesinin nedeni ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin açıkladığı sınav takvimi…

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda “2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran’da yapılacağı ifade edildi. Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran’da gerçekleştirilecek.

MHP VE AK PARTİ 18 HAZİRAN’DA YAPILACAK DEMİŞTİ

Milyonlarca öğrencinin okullarda gireceği sınav tarihinde seçimin yapılması planlanıyordu. Zira Cumhur İttifakı’nın ortaklarından biri olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ekim’deki konuşmasında erken seçimin kapılarını kapatarak ilk kez tarih açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerinin 18 Haziran 2023’te yapılacağını ilan eden Bahçeli’ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da destek verdi.

AK PARTİ’DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI GELDİ

AK Parti MKYK toplantısının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik’e “Seçim takvimi değişecek mi?” sorusu yöneltildi. Çelik, “Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır” dedi.

EN SON NE ZAMAN SEÇİM YAPILDI?

Türkiye'de en son 2019 yerel seçim, Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi, Haziran 2018 genel seçim, 2017 Anayasa referandumu, Kasım ve Haziran 2015 genel seçimleri yapıldı.


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