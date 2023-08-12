Burnley 0-3 Manchester City Maç Özeti
İngiltere Premier Lig yeni sezon açılış maçında Burnley evinde Manchester City’i konuk etti. Maç Manchester City’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Erling Haaland maçta 2 gol kaydederek galibiyette büyük bir rol oynadı. Burnley - Manchester maç özeti haberimizde.
BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇ DETAYLARI
BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇ DETAYLARI
İNGİLTERE PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
#Manchester City
#Burnley
#İngiltere Premier Lig
#Erling Haaland
2 saat önce