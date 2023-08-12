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Burnley 0-3 Manchester City Maç Özeti

İngiltere Premier Lig 2023-2024 sezonu açılış maçında Manchester City deplasmanda Burnley ile karşılaştı. Erling Haaland’ın iki gol attığı maçta Manchester City 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Goller 4’ ve 36’ Erling Haaland, 75’ Rodri’den geldi. Manchester City bu sonuçla sezonun ilk 3 puanını aldı. Burnley - Manchester City maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig güncel puan durumu için haberimize bakabilirsiniz.

10:13 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Burnley 0-3 Manchester City Maç Özeti

Burnley 0-3 Manchester City Maç Özeti

İngiltere Premier Lig yeni sezon açılış maçında Burnley evinde Manchester City’i konuk etti. Maç Manchester City’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Erling Haaland maçta 2 gol kaydederek galibiyette büyük bir rol oynadı. Burnley - Manchester maç özeti haberimizde.

BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Burnley - Manchester City maç özetini izlemek için

BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇ DETAYLARI

İNGİLTERE PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



#Manchester City
#Burnley
#İngiltere Premier Lig
#Erling Haaland
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