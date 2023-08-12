Manchester City ve Arsenal Community Shield maçında karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 biten maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı maç penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda Arsenal rakibine karşı 4-1’lik üstünlük sağladı ve müzesine bir Community Shield Kupası daha eklendi. Manchester City - Arsenal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.