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Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Erzincan'ın yüksek rakımlı ilçesi Refahiye, kar yağışıyla beyaza büründü. İlçede gece başlayan kar, sabaha kadar devam etti. Dumanlı Yaylası'nda yağışın ardından güzel manzaralar oluştu. Manzarayı izlemek için araçlarıyla yaylaya çıkmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Erzincan 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzincan 5 günlük hava durumu
Erzincan 5 günlük hava durumu

Kar ve sis nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane karayolunda Ahmediye geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlandı.

ERZİNCAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • Erzincan 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.

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