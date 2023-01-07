Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kar ve sis nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane karayolunda Ahmediye geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlandı.
ERZİNCAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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Kar ve sis nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane karayolunda Ahmediye geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlandı.
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