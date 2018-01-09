Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yavuz koç (44) idaresindeki 24 AU 226 plakalı kamyonet, Yunusemre Mahallesi 560 ve 567. sokaklarının kesiştiği kavşakta, Aslıhan Haşhaş'ın (35) kullandığı 24 EF 507 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Pakize Koç (74) ve Hava Polat (34) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede kısa süreliğine güvenlik tedbiri aldı. Araçlar, çekici vasıtasıyla kaza bölgesinden kaldırıldı.