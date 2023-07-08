ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU - Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, özellikle köprü altları ile yol kenarlarında biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, Yakutiye ilçesindeki Aziziye Köprüsü'nde su birikmesinden dolayı, buraya giden yolu bir süre trafiğe kapattı.