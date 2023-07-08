|
Özgün

Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini artıran sağanak ve dolu, bazı cadde ile sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Peki, Erzurum’da yarın hava nasıl olacak? Erzurum 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:09 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU - Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU - Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, özellikle köprü altları ile yol kenarlarında biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, Yakutiye ilçesindeki Aziziye Köprüsü'nde su birikmesinden dolayı, buraya giden yolu bir süre trafiğe kapattı.

ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Erzurum 5 günlük hava durumu için

ERZURUM'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini artıran sağanak ve dolu, bazı cadde ile sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler, özellikle köprü altları ile yol kenarlarında biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, Yakutiye ilçesindeki Aziziye Köprüsü'nde su birikmesinden dolayı, buraya giden yolu bir süre trafiğe kapattı. Suyun vidanjörle çekilmesi sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.



#Erzurum
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor sezonun ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup oldu