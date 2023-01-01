Gece etkili olan kar yağışı Erzurum’u beyaza bürüdü
Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Erzurum’un merkezini ve çeşitli bölgelerini beyaza bürüdü. Park ve arabaların üstünü beyaz örtüyle kaplayan kar, güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Gece eksi 8 dereceye düşen hava sıcaklığı, gündüz ise eksi 3’e kadar çıkıyor. Erzurum 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:20 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Erzurum 5 günlük hava durumu
Erzurum’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Kent sakinleri sabah gözlerini açtıklarında beyaz örtüyle karşılaştı.
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