Özgün Erzurum, Ardahan ve Karsta soğuk hava etkisini sürdürüyor
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta illerinde kış etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Erzurum'da aralıklarla sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili olurken, Ardahan ve Kars'da soğuk hava ve sis etkisini gösteriyor. Erzurum, Ardahan ve Kars 5 günlük hava durumu için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurum, Ardahan ve Kars 5 günlük hava durumu
Erzurum, Ardahan, Kars Hava Durumu

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ’NDE KAR KALINLIĞI 18 SANTİMETREYE ULAŞTI

Erzurum'da aralıklarla sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oluyor.

Kar kalınlığının Palandöken Kayak Merkezi'nde 18 santimetreye ulaştığı kentte, gece hava sıcaklığı 2 derece ölçüldü.

ARDAHAN'DA SOĞUK HAVA VE SİS ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Ardahan'da da soğuk hava ve sis etkisini gösteriyor.

Yüksek kesimlerde buzlanma ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için vatandaşlar Milli Egemenlik Parkı'na yem bıraktı.

KARS'TA SİS ETKİLİ OLDU

Kars'ta yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle okulların olduğu bölgelerde polis ekipleri önlem alıp sürücüleri uyardı.

Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

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