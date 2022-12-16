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Trabzon'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

Trabzon’da sağanak yağış etkisini gösteriyor. Kentte dün akşam başlayan şiddetli yağmur sebebiyle yollar kısa sürede göle döndü. Araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Fatih Mahallesi’nde büyük su birikintiler oluştu. Trabzon 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonda sağanak yağış: Yollar göle döndü
Trabzon Sağanak Yağış

Trabzon'da sağanak etkili olurken, kısa sürede göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, ev ve işyerlerinin saçaklarına girip, korunmaya çalıştı.

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Kentte dün akşam başlayan şiddetli yağmur, bu sabah sağanak olarak devam etti. Özellikle altyapı çalışmalarının sürdüğü Fatih Mahallesi'nde su birikintileri oluştu. Yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlerken zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, ev ve iş yerlerinin saçaklarına girip, korunmaya çalıştı. Esnaf da su baskınlarına karşı önlem aldı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ve belediye ekipleri, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

TRABZON 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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