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Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Sonbahar mevsiminin son ayı kasımda Erzurum'da etkili olan kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı. Cadde, sokaklar ile park halindeki araçların kar ve buzla kaplandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, karla mücadele çalışması başlattı. 21 Kasım Erzurum hava durumu raporu haberimizde.

10:48 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Erzurum hava durumu

Erzurum hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 21 Kasım Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava etkisini bu hafta da sürdürecek. Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek. Bazı illerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Erzurum'da karla mücadele için çalışma başlatıldı.

ERZURUM HAVA DURUMU

Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde soğuk hava dalgısı yurt genelinde yine etkisini göstermeye başlayacak. Erzurum'da etkili olan kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

ERZURUM 21 KASIM HAVA DURUMU

ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (yerel su baskını, heyelan, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



#erzurum
#hava durumu
#kar haberleri
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