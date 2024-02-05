İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili tarih verildi. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...