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Meteoroloji'den Erzurum ve çevresi için 2 günlük kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Erzurum ve çevresi için 2 günlük kar yağışı tahmininde bulundu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği bekleniyor. İşte Erzurum anlık ve 5 günlük hava durumu tahmini...

10:41 - 5/02/2024 Pazartesi
IHA
Erzurum hava durumu
Erzurum hava durumu

Erzurum'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, öğle saatlerinde rüzgârın yer yer kuvvetli (40-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Erzurum 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 5 Şubat-11 Şubat Hava Durumu Raporu

Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.




#erzurum
#erzurum hava durumu
#meteoroloji
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