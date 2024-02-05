Erzurum'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, öğle saatlerinde rüzgârın yer yer kuvvetli (40-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.
Erzurum 5 günlük hava durumu
Meteoroloji 5 Şubat-11 Şubat Hava Durumu Raporu
Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.