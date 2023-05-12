|
Özgün

Erzurum Karaçoban Seçim Sonuçları 2023

14 Mayıs 2023 Erzurum Karaçoban seçim sonuçları akşamı cumhurbaşkanı adaylarının, partilerin ve ittifakların aldıkları oy oranları yenisafak.com seçim sayfasından canlı olarak yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın aldıkları oy oranları merak konusu oluyor. Seçim yasaklarının sona ermesiyle Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum Karaçoban 2023 seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları da hızlıca erişime açılacak.

12:01 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Karaçoban seçim sonuçları 2023

Karaçoban seçim sonuçları 2023

Erzurum Karaçoban
14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023
ve Milletvekili
açıklanacak. Karaçoban Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023
, partilerin oy oranları.

Erzurum Karaçoban Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

  1. 18 yaşı doldurmayan kişiler,
  2. Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
  3. Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
  4. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
  5. Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

24 Haziran 2018 yurtdışı seçim sonuçları

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

Erzurum Karaçoban ilçesi hakkında genel bilgiler

Erzurum ilimizin kuzeydoğusunda yer alan Karaçoban ilçesi, tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken bir yerleşim bölgesidir.

Karaçoban ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alması nedeniyle tarihin derin izlerini taşıyan bir ilçedir. İlçe adını, Osmanlı döneminde bölgede yaşayan Çepni Türkmenlerinden almaktadır. Yörede yer alan tarihi yapılar arasında Karaçoban Kalesi, Aydıntepe Köprüsü, Tepebasi Camii ve Şeyh Şamil Türbesi gibi önemli eserler bulunmaktadır.

Karaçoban ilçesi, Erzurum il merkezine 105 km uzaklıkta yer alır. İlçe toprakları genellikle dağlık ve ormanlık alanlardan oluşur. Yüzölçümü 1.358 km² olan ilçede, en yüksek dağ zirvesi 3.696 metrelik Karakaya Dağı’dır. Karaçoban ilçesi, doğal güzellikleri, yaylaları ve piknik alanları ile turizm potansiyeli yüksek bir bölgedir.

  • Karaçoban ilçesi, 2 belde ve 22 köyden oluşmaktadır. Belde merkezleri, Karaçoban ve Güncübey'dir. İlçenin köyleri ise şu şekildedir: Akbulak, Akçakale, Alanyurt, Arzular, Bahçeli, Beylikdüzü, Bolat, Büyükcekmece, Büyükkaynarca, Demirli, Doğanlı, Gözeler, İmamhüseyin, Kadıncık, Karayılan, Kuyucak, Ortaköy, Sarıömer, Susuz, Tepebaşı, Uzunlu, Yaylaköy ve Yeniköy.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2021 yılı verilerine göre, Karaçoban ilçesinin nüfusu 11.344’tür. İlçe nüfusunun % 50,32’si erkek, % 49,68’i ise kadındır. İlçe merkezi ve köylerinde tarım, hayvancılık ve orman ürünleri elde etmek ana geçim kaynakları arasında yer almaktadır.

#seçim 2023
#Karaçoban seçim sonuçları
#Erzurum Karaçoban seçim sonuçları
#2023 Karaçoban cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.