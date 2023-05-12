Erzurum Karaçoban seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Karaçoban Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Erzurum Karaçoban ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Erzurum Karaçoban Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler, Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

24 Haziran 2018 yurtdışı seçim sonuçları

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

Erzurum Karaçoban ilçesi hakkında genel bilgiler

Erzurum ilimizin kuzeydoğusunda yer alan Karaçoban ilçesi, tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken bir yerleşim bölgesidir.

Karaçoban ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alması nedeniyle tarihin derin izlerini taşıyan bir ilçedir. İlçe adını, Osmanlı döneminde bölgede yaşayan Çepni Türkmenlerinden almaktadır. Yörede yer alan tarihi yapılar arasında Karaçoban Kalesi, Aydıntepe Köprüsü, Tepebasi Camii ve Şeyh Şamil Türbesi gibi önemli eserler bulunmaktadır.

Karaçoban ilçesi, Erzurum il merkezine 105 km uzaklıkta yer alır. İlçe toprakları genellikle dağlık ve ormanlık alanlardan oluşur. Yüzölçümü 1.358 km² olan ilçede, en yüksek dağ zirvesi 3.696 metrelik Karakaya Dağı’dır. Karaçoban ilçesi, doğal güzellikleri, yaylaları ve piknik alanları ile turizm potansiyeli yüksek bir bölgedir.

Karaçoban ilçesi, 2 belde ve 22 köyden oluşmaktadır. Belde merkezleri, Karaçoban ve Güncübey'dir. İlçenin köyleri ise şu şekildedir: Akbulak, Akçakale, Alanyurt, Arzular, Bahçeli, Beylikdüzü, Bolat, Büyükcekmece, Büyükkaynarca, Demirli, Doğanlı, Gözeler, İmamhüseyin, Kadıncık, Karayılan, Kuyucak, Ortaköy, Sarıömer, Susuz, Tepebaşı, Uzunlu, Yaylaköy ve Yeniköy.