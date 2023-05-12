Erzurum Palandöken Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023
Erzurum Palandöken Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
İttifak partilerin milletvekilleri nasıl hesaplanacak?
Oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, ittifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili sayısının, her partinin aldığı oy oranına göre dağıtılarak hesaplanacak.
Sandık kurulları kaç kişiden oluşuyor?
Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5’i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibariyle dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.
YSK seçim sonuçlarının güvenliğini nasıl sağlıyor?
YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.
Erzurum Palandöken ilçesi hakkında genel bilgiler
Erzurum'un en büyük ilçelerinden biri olan Palandöken, kentin güneybatısında yer almaktadır. İl merkezine sadece 5 km mesafede olan ilçe, coğrafi olarak oldukça zengin bir alana sahiptir. Palandöken Dağı, ilçenin en önemli doğal güzelliklerinden biridir. İlçenin tarihi, bölgenin genel tarihi gibi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır.
Palandöken ilçesinin tarihi, Erzurum'un tarihi ile benzerlik gösterir. İlçede yapılan arkeolojik kazılarda, bölgenin antik dönemlere kadar uzanan bir geçmişi olduğu ortaya çıkarılmıştır. Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok medeniyet, bölgede yaşamıştır. 13. yüzyılda bölgeye gelen Türkler, burada Beylikler dönemini başlatmışlardır. Palandöken, Osmanlı döneminde ise önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir.
Palandöken ilçesi, coğrafi yapısı bakımından oldukça zengindir. İlçede yer alan Palandöken Dağı, Kış sporları için önemli bir merkezdir. Dağın zirvesi, Türkiye'nin en yüksek kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'ne ev sahipliği yapmaktadır. İlçe ayrıca, şehir merkezine yakın olmasından dolayı turizm açısından oldukça önemlidir.
- Palandöken ilçesi, 10 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Aziziye, Büyükşehir, Hacılar, Karayazı, Kırlangıç, Kışla, Konaklı, Mescit, Topraklı ve Yıldızkent.
İlçenin 2021 yılı nüfusu ise 118.834'tür. Palandöken, nüfus açısından Erzurum'un en kalabalık ilçelerinden biridir.