Ramazan ayı, İslam dininin beş şartından biri olan orucun tutulduğu kutsal bir aydır. Ramazan, bereket, mağfiret ve manevi arınma ayı olarak kabul edilir. İmsakiye, Ramazan boyunca her gün için iftar ve sahur vakitlerini gösteren bir tablodur. Ayrıca imsak, güneş, öğle, ikindi ve yatsı namazı vakitlerini de içerir. Erzurum

sayesinde Erzurum'da iftar saati kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun cevabı öğrenilmekte. Ramazan imsakiyesi 2024 ile Erzurum imsak, sahur vakti, iftar akşam ezan saati günlük olarak takip edilmekte. Peki Erzurum için imsak,