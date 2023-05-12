Erzurum Şenkaya 2023 seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları
Erzurum Şenkaya Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Seçimde kimler oy kullanamaz?
18 yaşı doldurmayan kişiler,
Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.
Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.
Cumhur İttifakı’nda hangi partiler var?
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
ATA İttifakı’nda hangi partiler var?
11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dır.
Millet İttifakı’nda hangi partiler var?
"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.
Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.
Erzurum Şenkaya ilçesin hakkında genel bilgiler
Erzurum'un 15 ilçesi arasında yer alan Şenkaya, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alır. Tarihi Milattan Önce 7. yüzyıla kadar uzanan ilçe, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. İlçenin doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları ve turizm potansiyeli oldukça yüksektir.
Şenkaya ilçesi, yaklaşık olarak 1.166 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Doğusunda Karayazı, batısında Oltu, kuzeyinde Çamlıyamaç ve Çat ilçeleri, güneyinde ise Bingöl il sınırları yer almaktadır. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan Munzur Dağları, doğal güzellikleri ile ilgi çekerken, ilçe merkezi ortalama 1.700 metre yükseklikte yer almaktadır.
Şenkaya ilçesi, 5 mahalleye ayrılmaktadır. Bu mahalleler; Aşağı Yayla, Bahçebaşı, Köprübaşı, Yukarı Yayla ve Zeytinli'dir. İlçenin merkez nüfusu, 2021 yılı itibarıyla 4.287'dir.
Tarihi açıdan oldukça zengin olan ilçenin en önemli tarihi yapıları arasında, Hizanlı Baba Türbesi, İncirli Kilise ve Hınzırlı Köprüsü yer almaktadır. Bunun yanı sıra, Şenkaya'nın doğal güzellikleri arasında ise Munzur Gözeleri, Aydın Gözeleri ve İncekaya Şelalesi gibi yerler yer almaktadır.
Tarım ve hayvancılık, Şenkaya'nın ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. İlçede yetiştirilen ürünler arasında patates, fasulye, nohut, buğday, arpa ve yonca yer almaktadır. Ayrıca ilçede, koyun ve keçi yetiştiriciliği de yaygın bir şekilde yapılmaktadır.