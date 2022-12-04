Erzurum TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Erzurum TOKİ arsa başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi. Peki Erzurum TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Erzurum arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Erzurum TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi bugün başlıyor. TOKİ konut kuraları 7 Kasım başladı. Erzurum TOKİ kuraları 19 Kasım’da çekildi. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 17 bin 500 arsa satışının olduğu Erzurum TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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Erzurum TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Erzurum kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ERZURUM TOKİ KURA SONUÇLARI

Erzurum TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

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Erzurum TOKİ arsa yerleri

Merkez, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Tekman, Tortum, Uzundere.