Özgün Erzurum TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
ÖZGÜN HABERLER

Erzurum TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ konutu, arsa ve işyeri kura tarihi, çekiliş sonuçları sorgulaması ilk evimi, ilk işyeri ve ilk arsam projesine başvuruda bulunanlarca yapılmakta. TOKİ tarafından hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için başvurular 31 Ekim’de sona erdi. TOKİ sosyal konut Projesi'ne toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı. Proje kapsamında Erzurum’da Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Merkez, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Şenkaya ve Tekman'da toplam 2 bin 100 konut yapılacak. Erzurum TOKİ kura sonuçlarına ilişkin tarih ise henüz açıklanmadı. Peki TOKİ Erzurum kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurum TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Erzurum TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ Erzurum kura tarihi çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimi süreci bugün başlıyor. 250 bin konut için başvurular 31 Ekim'de sona ermiş, yaklaşık 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Milyonlarca vatandaşın beklediği ilk kura çekimi Ardahan ve Şırnak illeriyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura ekimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Erzurum TOKİ Kura Sonuçları Ne Zamana Açıklanacak?

Erzurum TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan’daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Erzurum kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

TOKİ kura çekiliş tarihleri

  • Kars'ta 1.070 konutunki 8 Kasım'da,
  • Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,
  • Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.
  • Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da,
  • Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da,
  • Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,
  • Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.


TOKİ Erzurum evleri nerede hangi ilçede ne kadar konut yapılacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Erzurum merkezde bin 120 konut, Aşkale’ye 164, Çat’a 120, Hınıs’a 158, Horosan’a 150, İspir’e 77, Narman’a 120, Oltu’ya 200, Olur’a 47, Pasinler’e 94, Şenkaya 90, Tekman’a 80 konut yapılacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ konut başvurusu ne kadar oldu?

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok gençlerimiz ilgi gösterdi, 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var." ifadesini kullandı. Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı. 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatı, aylık taksit ne kadar?

2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, taksit tutarı

350-500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)Hisseli parseller 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vade)

TOKİ işleri fiyatları ne kadar?

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

TOKİ konut, arsa, işyeri kuraları ne zaman çekilecek?
ÖZGÜN
TOKİ konut, arsa, işyeri kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacağı belli oldu: Hangi ilde TOKİ arsa satacak?
ÖZGÜN
TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacağı belli oldu: Hangi ilde TOKİ arsa satacak?

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
ÖZGÜN
TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?

TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsü paylaşıldı
ÖZGÜN
TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsü paylaşıldı

Bir rekor daha

Bir rekor daha

​Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesinde.
Trabzonsporunrakibi belli oldu

Trabzonspor'un
rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı.
Bosna Hersekte FETÖ okulları borç batağında

Yarın yeni yuvalarına kavuşacaklar.

TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

Türkiye Yüzyılı vurgusu: Milletimizin ve insanlığın tarihine birlikte hayata geçireceğiz

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Ölü ve yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.