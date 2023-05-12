Erzurum Tortum seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Tortum Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Erzurum Tortum ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

Eski kimlikle oy kullanılır mı?

Seçmenler eski kimlikle oy kullanabilecek. T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile oy kullanabilirsiniz.

Kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), verilerine göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

2023 seçimine katılan adaylar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından anbean yayınlanacak.

Erzurum Tortum ilçesi hakkında genel bilgiler

Erzurum'un doğusunda yer alan Tortum ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir yerleşim yeridir. İl merkezine 85 km uzaklıkta bulunan Tortum, 3.536 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. İlçenin kuzeyinde Artvin, doğusunda Ardahan, güneyinde Oltu ve batısında İspir ilçeleri bulunmaktadır.

Tarihi olarak bakıldığında Tortum ilçesi, bölgenin tarihi dokusunu yansıtan pek çok tarihi esere sahiptir. İlçenin adı, geçmişte bu bölgede yaşamış olan Tortumlu bir beyden gelmektedir. İlçenin tarihi, Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanmaktadır. Selçuklu döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Tortum, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemli bir bölgesel merkez olmuştur.

Erzurum Tortum ilçesi, doğal güzellikleriyle de dikkat çekmektedir. İlçenin en önemli doğal güzelliklerinden biri, Tortum Şelalesi'dir. Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi, 48 metre yükseklikten dökülen sularıyla ziyaretçilerini etkilemektedir. Ayrıca, ilçede bulunan Tortum Gölü de doğa turizmi açısından önemlidir.

Tortum ilçesinin nüfusu, 2021 yılı TÜİK verilerine göre 16.362'dir. İlçenin merkezinde 6 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler sırasıyla Akçaova, Cumhuriyet, Karaköse, Pazaryolu, Yaylacık ve Yeniköy'dür. Ayrıca, ilçeye bağlı 34 köy bulunmaktadır.

Tortum ilçesi, yöresel yemekleriyle de ünlüdür. İlçenin geleneksel yemekleri arasında kete, pekmezli pancar çorbası, lahana sarması ve mıhlama gibi lezzetler bulunmaktadır. Ayrıca, ilçenin yöresel el sanatları arasında kilim dokumacılığı ve bakırcılık önemli yer tutmaktadır.

Tortum ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.



