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Erzurum Uzundere Seçim Sonuçları Oy Oranı 2023

14 Mayıs 2023 Erzurum Uzundere seçim sonuçları akşamı cumhurbaşkanı adaylarının, partilerin ve ittifakların aldıkları oy oranları yenisafak.com seçim sayfasından canlı olarak yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın aldıkları oy oranları merak konusu oluyor. Seçim yasaklarının sona ermesiyle Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum Uzundere 2023 seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları da hızlıca erişime açılacak.

14:57 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Uzundere 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları

Uzundere 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları

Erzurum Uzundere
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023
Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.
2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Erzurum Uzundere Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

  • Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
  • Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
  • Cep telefonuyla kabine girmeyin.
  • Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
  • Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
  • Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

24 Haziran 2018 yurtdışı seçim sonuçları

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

Erzurum Uzundere ilçesi hakkında genel bilgiler

Erzurum'un ilçelerinden biri olan Uzundere, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Tarihi Erzurum'un tarihi kadar eskidir ve bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Uzundere'nin tarihindeki en önemli olaylardan biri, Türklerin bölgeye yerleşmesidir. İlçe adını, geniş vadiler ve uzun derelerle dolu bir doğaya sahip olmasından dolayı almıştır.

Uzundere, Erzurum il merkezine 38 km uzaklıkta bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.036 km²'dir. İlçenin doğusunda Erzurum, batısında Şenkaya, güneyinde Aşkale, kuzeyinde Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi bulunmaktadır. Rakımı 1500-3000 metre arasında değişen ilçenin iklimi sert ve karasal iklimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçer.

Uzundere ilçesi, 6 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Ahlatlı, Aktaş, Büyükdere, Cumhuriyet, Kaleönü ve Yeşilköy. İlçenin toplam nüfusu 2021 yılı verilerine göre 5.308'dir.

Ahlatlı mahallesi, ilçenin merkezinde yer alır ve en kalabalık mahallelerden biridir. Aktaş mahallesi ise ilçenin güneybatısında yer alır. Büyükdere mahallesi, ilçenin en yüksek rakımlı mahallesidir. Cumhuriyet mahallesi, ilçenin batısında yer alır ve ilçenin merkezine yakındır. Kaleönü mahallesi, ilçenin tarihi yerleşim yerlerinden biridir ve ilçenin ortasında yer alır. Yeşilköy mahallesi ise ilçenin kuzeyinde yer almaktadır.

Uzundere ilçesi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. İlçede Ayder Yaylası, Sultan Murat Yaylası, Tortum Şelalesi ve Uzundere Kanyonu gibi turistik yerler bulunmaktadır.

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Malatya Kuluncak Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023