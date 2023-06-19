Erzurum'da deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.43'te meydana gelen depremin derinliğinin 12 kilometre olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nden de depremle ilgili açıklama geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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2 saat önce