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Son dakika: Erzurum'da 4.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

14:59 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Erzurum'da deprem meydana geldi

Erzurum'da deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.43'te meydana gelen depremin derinliğinin 12 kilometre olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nden de depremle ilgili açıklama geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi


#Erzurum
#deprem
#Kandilli Rasathanesi son depremler
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