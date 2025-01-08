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Erzurum’da 4,5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Erzurum’da 4,5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

08:218/01/2025, Çarşamba
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Deprem
Deprem

Erzurum'un Pasinler ilçesinde gece yarısı bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ERZURUM'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu belirtildi.

Sabaha karşı saat 04.30'da meydana gelen deprem yerin 14.81 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



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