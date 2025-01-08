Erzurum'un Pasinler ilçesinde gece yarısı bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
ERZURUM'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu belirtildi.
Sabaha karşı saat 04.30'da meydana gelen deprem yerin 14.81 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem çevre illerde de hissedildi.