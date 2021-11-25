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Erzurum'da okullarda kar tatili olacak mı?

Erzurum'da yaşayan vatandaşlar kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Erzurum'da gece yarısı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde 10 santime ulaştı. Erzurum'da kar yağışının etkili olması ile devam eden yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Erzurum'da okullar kar nedeniyle tatil edilecek mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurumda okullarda kar tatili olacak mı?
erzurum

Erzurum'da kar yağışı etkisi sürüyor. Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kar yağışı, kentte gece yarısı başladı. 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de etkili olan kar yağışı, kent merkezine kadar indi. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yağış sonrası güne kar manzarasıyla başlayanlar, şaşkınlık yaşadı. Peki, Erzurum'da okullarda kar tatili olacak mı?

ERZURUM'DA OKULLARDA KAR TATİLİ OLACAK MI?

Erzurum'da 26 Kasım tarihinde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Erzurum'da kar tatili olduğu açıklaması yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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