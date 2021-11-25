Erzurum'da kar yağışı etkisi sürüyor. Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kar yağışı, kentte gece yarısı başladı. 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de etkili olan kar yağışı, kent merkezine kadar indi. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yağış sonrası güne kar manzarasıyla başlayanlar, şaşkınlık yaşadı. Peki, Erzurum'da okullarda kar tatili olacak mı?

ERZURUM'DA OKULLARDA KAR TATİLİ OLACAK MI?

Erzurum'da 26 Kasım tarihinde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Erzurum'da kar tatili olduğu açıklaması yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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