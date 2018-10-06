Erzurumspor Aytemiz Alanyaspor maçı canlı skor ve maçın önemli pozisyonlarını haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR ERZURUMSPOR

Sehiç, Auremir, Acka, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Emrah, Özer, Sunu, Lennart Thy (Munsy)

SAKAT: Egemen Korkmaz, Arsen Khubulov, Sefa Akgün

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 20 TL, 3. Kategori 10 TL, Misafir 10 TL

AYTEMİZ ALANYASPOR

Ufuk, Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Taha, Maniatis, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Fernandes

SAKAT: Mbilla, Welinton, Cisse

CEZALI: Isaac Sackey

ERZURUMSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR CANLI SKOR

ERZURUMSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR CANLI

İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, daha sonra toplu ve topsuz dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise çift kale maç yapıldı.

Geçen sezon Venlo forması giyen ve PSV ile oynayacakları maç günü sahaya çıkmak yerine bir hastaya kök hücre bağışında bulunduğu için FIFA Fair Play ödülü alan B.B. Erzurumspor’un forvet oyuncusu Lennart Thy, böyle bir ödüle layık görüldüğü için gururlu olduğunu ifade ederek, “Öncelikle benim için bu ödülü alabilmiş olmak gerçekten onur ve gurur verici bir durum. Orada o büyük futbolcularla birlikte olmak, Londra’da o geceyi yaşamak gerçekten çok eğlenceliydi.

Diğer taraftan aslında benim dikkat ettiğim şey bu konuda biraz farkındalık oluşturmak. Kan kanseri adına diğer bağış yapacaklar için en önemli konulardan birsi buydu” dedi.







