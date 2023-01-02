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Eskişehir’de kar yok buz var

Eskişehir’de gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarını buzla kaplanmış şekilde buldu. Kar ve yağmur yağışına hasret kalınan şu günlerde, dondurucu soğuklar hayatı adeta felç ediyor. Eskişehir 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eskişehir 5 günlük hava durumu
Eskişehir 5 günlük hava durumu

Eskişehir’de kış mevsimine girilmesi rağmen hala kar yağmazken, geceleri sıfırın altına düşen hava sıcaklığı araçların camları buz tabakası ile kaplıyor.

ESKİŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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Termometreler eksi 21'i gösterdi: Her yer buz tuttu.

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