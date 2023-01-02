Eskişehir’de kar yok buz var

Eskişehir’de kış mevsimine girilmesi rağmen hala kar yağmazken, geceleri sıfırın altına düşen hava sıcaklığı araçların camları buz tabakası ile kaplıyor.
ESKİŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
- Eskişehir 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.
Eskişehir’de kış mevsimine girilmesi rağmen hala kar yağmazken, geceleri sıfırın altına düşen hava sıcaklığı araçların camları buz tabakası ile kaplıyor.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.