Eskişehir Alpu 2023 seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Eskişehir Alpu ittifak seçim sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında ittifakların oy oranları ve 2023 Eskişehir milletvekili dağılımını sitemizden ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Alpu Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Eskişehir Alpu ilçesi hakkında genel bilgiler

Eskişehir'in ilçelerinden biri olan Alpu, Türkiye'nin batısında yer almaktadır. Tarihi oldukça eski olan ilçe, Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. İlçenin tarihi hakkında pek çok bilgi olmasa da, ilçede yapılan kazılarda Hititlere ait kalıntılara rastlanmıştır.

Coğrafi olarak, Alpu'nun yüzölçümü 726 kilometrekare olup, Eskişehir'in kuzeydoğusunda yer almaktadır. İlçe, kuzeydoğusunda Sarıcakaya, kuzeybatısında İnönü, güneybatısında Mahmudiye, güneydoğusunda ise Beylikova ilçeleriyle komşudur. İlçenin doğusunda Sakarya Nehri, batısında ise Porsuk Çayı akar.

Alpu ilçesinin nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 16.043 kişidir. İlçede 13 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler; Alaca, Alpu, Araplar, Ataköy, Beyler, Çaybaşı, Erenler, Gökçeler, İlgin, Kayalar, Kurudere, Selçuklu ve Yeşilyurt'tur.

Alpu ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle birçok turistin ilgi odağı haline gelmiştir. İlçede yer alan Sarı Saltuk Türbesi ve Acısu Kanyonu, turistlerin uğrak noktalarından biridir. Ayrıca, ilçenin geleneksel el sanatları arasında çömlekçilik ve dokumacılık önemli bir yere sahiptir. Alpu çömlekleri, ülke genelinde ün yapmıştır.







