Eskişehir Çifteler seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Eskişehir Çifteler İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Çifteler YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun. Cep telefonuyla kabine girmeyin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. Pusulalarınızı tek zarfa koyun. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Eskişehir Çifteler ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Eskişehir'in 14 ilçesinden biri olan Çifteler, tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve tarım ürünleri ile dikkat çekmektedir. Çifteler, tarihi İpek Yolu'nun geçtiği önemli bir yerdir. İpek yolu üzerinde olması nedeniyle ticari açıdan da önemli bir yerleşim yeridir. Osmanlı döneminde Çifteler, Kütahya sancağına bağlı bir kaza iken, Cumhuriyet döneminde Eskişehir iline bağlanmıştır.

Eskişehir iline yaklaşık 25 km uzaklıkta yer alan Çifteler, batısında Eskişehir, doğusunda Kütahya, kuzeyinde Mihalıççık ve güneyinde İnönü ilçeleri ile sınır komşusudur. İlçenin yüzölçümü 705 km²'dir. İlçenin yerleşim yerleri, Kütahya Ovası'nın doğusunda yer alır.

Çifteler ilçesi, 2 belde ve 29 mahalleden oluşmaktadır. Belde merkezleri olarak Eskiköy ve Urganlı beldeleri bulunmaktadır. İlçenin mahalleleri arasında Adalar, Akbaşlar, Alacakaya, Asılören, Asudeyazı, Bahadın, Balçıkhisar, Cumaovası, Çeltik, Çiftlik, Dereköy, Doğançay, Emirler, Eskiköy, Göllüce, Güneşli, Karaçay, Karaköy, Kılıçarslan, Kızılcakışla, Kızılkese, Kocabaş, Koçyazı, Narinler, Selvili, Şahinli, Urganlı, Yaylacık ve Yeşilyurt mahalleleri yer almaktadır.

2021 yılı verilerine göre, Çifteler ilçesinin nüfusu 24.193'tür. İlçenin nüfusu genel olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlardan oluşmaktadır. İlçenin nüfusu son yıllarda hafif bir artış eğilimi göstermektedir.







