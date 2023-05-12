Eskişehir Günyüzü 2023 seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Eskişehir Günyüzü ittifak seçim sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında ittifakların oy oranları ve 2023 Eskişehir milletvekili dağılımını sitemizden ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Günyüzü Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?

2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.

Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise ATA İttifakı’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.

Eskişehir Günyüzü ilçesi hakkında genel bilgi

Eskişehir'in ilçelerinden biri olan Günyüzü, şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İlçenin tarihi, Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. Hititlerin ardından Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular dönemlerini yaşamış olan Günyüzü, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise kaza merkezi haline gelmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ise ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Günyüzü ilçesi, Eskişehir'in güneybatısında yer almaktadır. Yüzölçümü bakımından Eskişehir'in en büyük ilçelerinden biri olan Günyüzü, kuzeyinde Mihalıççık ilçesi, güneyinde Kütahya ilinin Domaniç ilçesi, doğusunda İnönü ilçesi, batısında ise Tavşanlı ilçesi ile komşudur. İlçenin yüksek kesimleri ormanlık alanlarla kaplıdır.

Günyüzü ilçesinin toplam 42 mahallesi bulunmaktadır. Bu mahalleler arasında en büyük nüfusa sahip olanlar ise Başçiftlik, Ataköy, Kabaağaç ve Kırlangıç mahalleleridir. İlçenin nüfusu ise 2021 yılı verilerine göre 17.437'dir. Bunun 9.013'ü erkek, 8.424'ü ise kadındır. İlçenin nüfusu son yıllarda istikrarlı bir şekilde artmaktadır.

Günyüzü ilçesinde turizm açısından da önemli yerler bulunmaktadır. İlçenin doğal güzellikleri arasında Eber Gölü, Kırka, Ilıca Kaplıcaları ve Bozdağ Kayak Merkezi yer almaktadır. Ayrıca ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında ise Murat Baba Türbesi, Sultan Kudret Türbesi ve Eski Camii bulunmaktadır.

Günyüzü ilçesi, zengin tarihi ve doğal güzellikleri, huzurlu yaşam alanları ve temiz havasıyla Eskişehir'in önemli ilçelerinden biridir.



