Eskişehir İnönü 2023 seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Eskişehir İnönü ittifak seçim sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

Eski kimlikle oy kullanılır mı?

Seçmenler eski kimlikle oy kullanabilecek. T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile oy kullanabilirsiniz.

Kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), verilerine göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

2023 seçimine katılan adaylar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından anbean yayınlanacak.

Eskişehir İnönü ilçesi hakkında genel bilgiler

Eskişehir ilinin güneyinde yer alan İnönü ilçesi, Eskişehir'e 30 km uzaklıkta ve 100.000 nüfusa sahip bir ilçedir. İlçenin tarihi, tarih öncesi dönemlere kadar gitmektedir. İlçenin adı, Milli Mücadele kahramanlarından İsmet İnönü'nün adını taşımaktadır.

İnönü ilçesi, tarih öncesi dönemlere kadar gitmektedir. İlçe sınırları içerisinde yapılan kazılarda, Hitit, Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur. İlçe daha sonra, Türklerin bölgeye gelmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir.

İlçe, Milli Mücadele döneminde önemli bir role sahiptir. İsmet İnönü'nün Başkomutanlığı'nda yapılan 1. İnönü Savaşı, ilçenin güneyinde gerçekleşmiştir. 2. İnönü Savaşı ise ilçenin kuzeyinde yapılmıştır. İnönü ilçesi, Milli Mücadele'nin kazanılmasında büyük bir rol oynamıştır. Bu nedenle ilçe, İsmet İnönü'nün adını almıştır.

İnönü ilçesi, Eskişehir iline 30 km uzaklıkta yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.268 km²'dir. İlçenin doğusunda İscehisar ilçesi, batısında Sarıcakaya ilçesi, kuzeyinde Mihalgazi ilçesi, güneyinde Konya iline bağlı Kulu ilçesi yer almaktadır. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 819 metredir.

İnönü ilçesi, karasal iklim özellikleri göstermektedir. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kuraktır.

İnönü ilçesi, 19 mahalleden oluşmaktadır. 2021 yılı TÜİK verilerine göre ilçenin nüfusu 100.000'dir. İlçenin nüfusu, tarım ve sanayi sektörüne dayalıdır. İlçede, şeker fabrikası, un fabrikası, süt fabrikası, ayakkabı fabrikası, cam fabrikası, kiremit fabrikası gibi birçok fabrika bulunmaktadır.



