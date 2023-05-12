Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden Eskişehir Mahmudiye seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Eskişehir Mahmudiye İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler, Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?

2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.

Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise ATA İttifakı’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.

Eskişehir Mahmudiye ilçesi hakkında genel bilgiler

Eskişehir ilinin bir ilçesi olan Mahmudiye, il merkezine yaklaşık 95 km uzaklıkta yer alır. Kuzeybatıdan Alpu, güneybatıdan Sarıcakaya, güneydoğudan Sivrihisar ve kuzeydoğudan Mihalgazi ilçeleri ile sınırlıdır. İlçenin tarihi, Eskişehir'in tarihi ile benzerlik göstermektedir.

Mahmudiye'nin tarihi, Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. Ancak ilçenin ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Osmanlı dönemine ait kalıntılar, 16. yüzyıla kadar gitmektedir. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mahmudiye, bir köy olarak kuruldu. İlçenin adı ise 1800'lü yıllarda Mahmud II'nin tahta çıkması sonrasında verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Mahmudiye, Eskişehir'e bağlı bir kaza haline getirilmiştir.

Mahmudiye ilçesi, doğal güzellikleriyle de önemli bir yerleşim bölgesidir. İlçenin doğusunda yer alan Murat Dağı, ilçenin en önemli yükseltilerinden biridir. Yine ilçenin doğusunda yer alan Soğanlı Dağı ise, etrafındaki ovaya hakim bir konumda bulunmaktadır. İlçenin güney kesimlerinde yer alan Banaz Çayı ise, ilçenin en önemli akarsularından biridir.

Mahmudiye ilçesi, 10 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Akıncılar, Bağlar, Başören, Büyükoba, Demirci, Kızılcasu, Küçükoba, Küçüksarıgazi, Seyitgazi ve Yukarıkürtlü'dür. İlçenin nüfusu, 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 18.500'dür. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Başta buğday, arpa, mısır ve nohut olmak üzere, birçok tarım ürünü yetiştirilmektedir. Ayrıca, ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yaygın bir şekilde yapılmaktadır.



