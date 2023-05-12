Eskişehir Mihalgazi 2023 seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Eskişehir Mihalgazi ittifak seçim sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında ittifakların oy oranları ve 2023 Eskişehir milletvekili dağılımını sitemizden ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Mihalgazi Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Eskişehir Mihalgazi ilçesi hakkında genel bilgiler

Eskişehir'in ilçelerinden biri olan Mihalgazi, şehir merkezine 45 km mesafede yer almaktadır. İlçenin tarihi, antik çağlara kadar uzanmaktadır ve Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyetin egemenliği altına girmiştir.

İlçe, Osmanlı döneminde ise Kütahya Sancağı'na bağlı bir nahiye olarak yönetilmiştir.

Mihalgazi'nin coğrafi özellikleri arasında İnönü Çayı ve Sakarya Nehri'nin kesiştiği noktada yer alması, ilçenin verimli tarım alanlarına sahip olmasını sağlamaktadır. İlçede tarımın yanı sıra hayvancılık da önemli bir ekonomik faaliyettir.

Mihalgazi'nin nüfusu, 2021 yılı itibariyle yaklaşık 15.000 kişidir. İlçenin merkezinde 10 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler; Ağdelen, Bahçe, Cumhuriyet, Güllüce, Hacıakif, Karacaahmet, Karakeçili, Merkez, Söğütlü ve Yenice'dir. Merkez dışında kalan yerleşim yerleri ise 16 köyden oluşmaktadır.

Mihalgazi ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir bölgedir. İlçenin önemli turistik yerleri arasında, Roma döneminden kalma Sagalassos Antik Kenti, Porsuk Çayı Vadisi, Kocadere Kanyonu ve Kapıkaya Kanyonu gibi doğal güzellikler yer almaktadır. Ayrıca, İnönü Savaşı'nın yaşandığı meydan ve müze de ziyaret edilebilecek önemli yerler arasındadır.



