Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Eskişehir Odunpazarı İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Odunpazarı YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Eskişehir Odunpazarı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi hakkında genel bilgiler

Eskişehir ilinin merkezi ilçelerinden biri olan Odunpazarı ilçesi, tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve turistik mekanları ile dikkat çekmektedir.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi, tarihi Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. İlçe adını, Eskişehir'in Osmanlı dönemindeki adı olan "Odunpazarı"ndan almaktadır. Odunpazarı, 19. yüzyılın sonlarına doğru Eskişehir'de ticari hayatın merkezi haline gelmiştir. Cumhuriyet döneminde de önemini koruyan ilçe, Eskişehir'in kültürel ve tarihi dokusunu yansıtmaktadır.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi, Eskişehir'in merkezinde yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 63 kilometrekaredir. Doğusunda Tepebaşı ilçesi, batısında Seyitgazi ilçesi, kuzeyinde Alpu ilçesi, güneyinde de Eskişehir'in merkez ilçesi yer almaktadır. İlçenin ortalama rakımı 790 metredir. İlçe sınırları içinde genellikle düz araziler ve ovalar yer almaktadır.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi, 13 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler sırasıyla; Akarbaşı, Aşağısoku, Atıcılar, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Fatih, Hamamyolu, Hoşnudiye, Kayıboyu, Kırmızıtoprak, Kurudere, Tepebaşı ve Yukarı Soku’dur.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılına göre Eskişehir Odunpazarı ilçesinin nüfusu 135,206'dir. Bu nüfusun %50,1'i erkek, %49,9'u ise kadındır. İlçe nüfusu, son yıllarda artan üniversite öğrenci sayısı ve sanayinin gelişmesiyle birlikte giderek artmaktadır.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi, tarihi dokusu, taş evleri ve sokaklarıyla dikkat çeken bir bölgedir.



