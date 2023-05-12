Eskişehir Sarıcakaya 2023 seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Eskişehir Sarıcakaya ittifak seçim sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Sarıcakaya Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Eskişehir Sarıcakaya ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Eskişehir'in ilçelerinden biri olan Sarıcakaya, şehrin güneybatısında yer alır. İl merkezine 66 km uzaklıkta bulunan Sarıcakaya'nın toplam yüzölçümü 444 kilometrekaredir. İlçe, kuzeyinde Alpu, doğusunda Günyüzü, batısında İnönü ve güneyinde Kütahya il sınırı ile çevrilidir.

Sarıcakaya'nın tarihi, antik döneme kadar uzanmaktadır. Bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait izler bulunmuştur. Ancak ilçenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Osmanlı döneminde Sarıcakaya, Kütahya Sancağına bağlı bir köy olarak varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyet döneminde ise Eskişehir ilinin bir ilçesi haline gelmiştir.

Sarıcakaya'nın nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 11.813'tür. İlçenin en büyük mahalleleri, Yıldıztepe, Akören, Gökçeköy ve Hacılar mahalleleridir. İlçe merkezinde yer alan Yıldıztepe Mahallesi, nüfus yoğunluğu bakımından diğer mahallelere göre daha fazladır.

Sarıcakaya, doğal güzellikleri ile de ön plana çıkan bir ilçedir. İlçenin doğusunda yer alan Eber Gölü, önemli bir turizm merkezidir. Ayrıca ilçede yer alan Yıldıztepe Mesire Alanı, piknik ve doğa yürüyüşleri için uygun bir yerdir.

Sarıcakaya'nın ekonomisi, tarım ve hayvancılık üzerine kuruludur. İlçede buğday, arpa, pamuk, tütün, şekerpancarı ve ayçiçeği gibi tarım ürünleri yetiştirilir. Ayrıca hayvancılık da oldukça gelişmiştir.







