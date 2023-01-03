Eskişehir haberleri: Eskişehir’de 15 saattir su yok

Eskişehir’de yaklaşık 15 saattir devam eden su kesintisi vatandaşları mağdur ediyor. Sümer, Eskibağlar, Yenibağlar, Güllük ve Ertuğrulgazi mahallelerinde su kesintisi sorunu devam ediyor.

ESKİŞEHİR’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Eskişehir’de yaklaşık 15 saattir devam eden su kesintisi vatandaşları mağdur ederken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) sorunun bugün akşama kadar sürebileceğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından, “İçme ve kullanma suyu ana boru hattında meydana gelen büyük çaplı arızadan dolayı şehrimizin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi amacıyla çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir” açıklaması yapıldı.

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Devam etmekte olan arıza hakkında ise ESKİ yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz, dün şebeke hatlarını besleyen ana dağıtım borusunda meydana gelen ve bir çok mahallemizde kesintiye neden olan arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar gece boyu devam etmiştir. ESKİ’ye bağlı ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekte olup, çalışmaların tahminen akşam saatlerine kadar sürmesi planlanmaktadır. Bu süre zarfında kent merkezimizdeki bazı mahallelerimizde su kesintisi devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.