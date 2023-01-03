Özgün Eskişehir haberleri Eskişehirde 15 saattir su yok
ÖZGÜN HABERLER

Eskişehir haberleri: Eskişehir’de 15 saattir su yok

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki içme ve kullanma suyu ana boru hattında meydan gelen arızdan dolayı Sümer, Eskibağlar, Yenibağlar, Güllük ve Ertuğrulgazi mahallelerinde su kesintisi sorunu yaşanıyor. Yaklaşık 15 saat önce baş gösteren problem hala çözülemedi. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki Eskişehir’de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Eskişehir’de sular ne zaman gelecek?
Eskişehir’de sular ne zaman gelecek?

Eskişehir’de yaklaşık 15 saattir devam eden su kesintisi vatandaşları mağdur ediyor. Sümer, Eskibağlar, Yenibağlar, Güllük ve Ertuğrulgazi mahallelerinde su kesintisi sorunu devam ediyor.

ESKİŞEHİR’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Eskişehir’de yaklaşık 15 saattir devam eden su kesintisi vatandaşları mağdur ederken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) sorunun bugün akşama kadar sürebileceğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından, “İçme ve kullanma suyu ana boru hattında meydana gelen büyük çaplı arızadan dolayı şehrimizin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi amacıyla çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir” açıklaması yapıldı.

Devam etmekte olan arıza hakkında ise ESKİ yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz, dün şebeke hatlarını besleyen ana dağıtım borusunda meydana gelen ve bir çok mahallemizde kesintiye neden olan arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar gece boyu devam etmiştir. ESKİ’ye bağlı ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekte olup, çalışmaların tahminen akşam saatlerine kadar sürmesi planlanmaktadır. Bu süre zarfında kent merkezimizdeki bazı mahallelerimizde su kesintisi devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Eskişehir’de yıkımı planlanan cami için bölge halkı sokağa döküldü
GÜNDEM
Eskişehir’de yıkımı planlanan cami için bölge halkı sokağa döküldü
Türkiyede tamamen yasak

Türkiye'de tamamen yasak

Türünün en tehlikelileri ele geçirildi.
Sürücüler seferber oldu

Sürücüler seferber oldu

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında sokak köpeği...
CHP yandaşı Tarakçı İmamoğluna genel başkanlık teklif edildiğini belirtti: Mutabakat sağladılar

Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde.

Bir yılda 80 bin kişi geldi: Osmanlı mimarisi evler ilgi çekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.