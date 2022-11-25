Eskrim nedir? Kuralları neler?

Eskrim, fizik ve ussal özellikleri en iyi şekilde ve en geniş ölçüde geliştirilmesi yönünden herkese sağlık verecek bir spor olarak kabul edilmiştir. Eskrim, yapılmasındaki geniş tekniği, inceliği ve estetiği bir arada bulundurulması bakımından en zor spor dallarından biri olarakta bilinmektedir.

ESKRİM DALLARI NELER?

Modern eskrimde üç ayrı silâh ve üç ayrı branş vardır. Bunlar flöre, epe ve kılıç'tır.

ESKRİM KURALLARI NELER?

Eskrim savunmaya ve saldırıya dayanan bir spor karşılaşmasıdır. Amaç rakibin ataklarını bertaraf edip, karşı saldırıya geçerek rakibin vücuduna silahla teması sağlamaktır. Eskrimde Epe, Flöre ve Kılıç branşlarında müsabakalar yapılmakta olup her biri ayrı bir teknik beceri gerektirir.

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Epede amaç tamamen atak ve parat sistemi içerisinde rakibin vücuduna teması sağlamaktır. Geçerli vücut alanı tüm vücuttur. Flöre ise daha çok atak-parat tekniğiyle epe den ayrılan yanı atağın ön plana çıkmasıdır. Kılıç ise atak- parat ve atak üstünlüğünün yanında parat-ripos söz konusudur. Eskrim müsabakaları uzunluğu en az 14 metre olan elektrik geçirmeyen metalik bir pist üzerinde oynanmaktadır.

Eskrimciler eskiden pistte anilör denilen elektrikli bir aygıtla masada bulunan Apere’ye bağlanmış olurlardı. Müsabaka esnasında silahın ucundaki puanderenin rakip sporcuya değmesi neticesinde Apere de yanan ışık sayesinde hangi sporcunun tuş yaptığı hakemin de yorumu katılarak değerlendirilirdi.

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Günümüzde ise eskrim silahlarının kabze iç kısmına yerleştirilen bir soket vasıtası ile kablosuz bağlantı sağlanmıştır. Müsabakalar, her ne kadar elektrikli yapılsa da son kararı yine hakem vermektedir.

Eskrimci müsabakaya çıkmadan önce Eskrim elbisesini, eldivenini, silahını, maskesini ve içine giydiği plastronunu (koruyucu yelek) giyerek hazır durumda bekler verilen anonsla beraber piste çıkar.

Müsabakalar Ferdi ve Takım olarak yapılmaktadır. Sporcular, Pul ve Direkt eleme şeklinde maçlar yapabilmekte olup Pul müsabakaları 3 dakika 5 tuş üzerinden yapılır.

Direkt eleme ise (3+3+3)=9 dakika 15 tuş üzerinden tamamlanır. Takım müsabakalarında 3 asil 1 yedek sporcu ile piste çıkılır ve 3 sporcu karşı takımın 3 sporcusu ile ayrı ayrı karşılaşır ve 9 maçın neticesinde 45 tuşu tamamlayan takım galip ilan edilir.

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ESKRİM YAPMANIN FAYDALARI NELER?

> El-göz koordinasyonu, zihinsel keskinlik, kas ve duygusal kontrol geliştirir. Savaş pilotlarının hepsi eskrim eğitimi alırlar.

> Özsaygı, özgüven ve iyi karar almayı teşvik eder,

> Rekabet ruhunu geliştirir ve destekler, cesaret ve öz disiplin öğretir.

> Eskrimin en büyük faydası kişiye alternatif çözüm yolları bulmaya zorlaması sayesinde, analitik bir zeka yapısı kazandırır. Eskrimle uğraşan bireyler ezberci yaklaşımın dışına çıkarak düşünmeyi, akıllarını kullanarak doğru kararlara ulaşmayı öğrenirler.

> Eskrim dikkat ve konsantrasyon yetilerinin gelişmesini sağlar.

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MİLLİ ESKRİMCİLER HAFTA SONU 5 ÜLKEDE PİSTE ÇIKACAK

Milli eskrimciler, 26-27 Kasım tarihlerinde Fransa, Almanya, Danimarka, Macaristan ve Gürcistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda ter dökecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Strasbourg kentinde yarın düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Circuit Turnuvası'nda erkekler kılıç kategorisinde Enver Yıldırım mücadele edecek.

ALMANYA

Almanya Esslingen kentinde hafta sonu Yıldızlar Avrupa Circuit Turnuvası düzenlenecek. Bu turnuvada yıldız eskrimciler Defne Aldemir, Duru Arabacı, Alara Çermen, Zehra Nehir Cihan, Ayşe Betül Doğan, Deniz Duvan, Ela Suzan Ergezer, Akya Göllü, Hayat Gündoğan, Ekin Haykır, Neris Ada Kabadere, Ayşe Naz Kaptan, Ayça Keleş, Duru Kırsırtlı, Beren Yağmur Koçkaya, Gül İpek Oruncak, Derin Pala, Melahat Irmak Şendur, Nehir Yıldırım, Toprak Altınçekiç, Yiğit Ayaz, Candeniz Berrak, İsmail Tuna Biçicioğlu, Fatih Erdöl, Mustafa Can Gül, Mustafa Arda Gündoğar, Enes Talha Kalender, Ali Sinan Karataş, Emir Yusuf Köşkdere, Ömer Batu Kumla, Emir Mermutoğlu, Nedim Semih Mescioğlu, Tuna Kerem Özgür, Özgür Sakınç, Onat Şen, Bora Takeş, Arda Takka, Arda Tanerler ve Mehmet Emin Uğurlu madalya arayacak.

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DANİMARKA

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da hafta sonu yapılacak Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda ise epeciler Cem Akdurak, Tuna Aykut, Can Biçen, Yiğit Çetinkaya, Cem Ege Ekrem, Ege Erdem Erdoğan, Hilmi Doruk Erdoğan, Telat Ulaş Ergün, Doruk Erolçevik, Berkin Yalım Kılıç, Mert Ahmet Koç, Bartu Ömerbaş, Cengizhan Öner, Göksu Mert Oran, Batuhan Şerbetçioğlu, Ahmet Selim Yücesan, Elmira Ataş, Zeynep Aydemir, Zülal Can, Berra Canbolat, Ceren Cebe, Berru Dağlı, Ayşe Aslı Demirci, Karin Durmuş, Derin Su Edis, Nilahsen Erten, Duru Fazlıoğlu, Öykü İğdelipınar, Elif Işılak, Melike Karadavut, Hadiye Neslipir Kaymak, Fahriye Elif Korkmaz, Ilgın Kornaz, Kayra Naz Özcan, Yasemin Toktaş ve Yağmur Yurttaş piste çıkacak.

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda flöreciler yarışacak.

BUDAPEŞTE

Budapeşte’de; Ahmed Turgut Anbarlılar, Çağan Çip, Arda Barış Demircan, Egemen Erdinç, Ekin Deniz Erol, Halis Genç, Ali Eren Girgin, Cem Güneş, Yusuf Gürpınar, Ömer Dora Işık, Adlen Suar Kaya, Sabit Karatay Kılınç, Berk Kıran, Mert Kırdar, Kıvanç Kırtay, Sarp Öztürk, İlker Erkin Şahan, Alp Sungur, Ada Tan, Erez Deniz Yokuş, Bahar Deniz Acar, Neziha Aslı Aksoy, Ada Arıkan, Azra Arıkan, Zeynep Tuana Arslan, Alara Atmaca, Elif Su Ay, Doğa Neval Ayyüce, Irmak Çarpışır, Rüya Gökkan, Elvin Gülışık, Ece Gizem Huriel, Nisal Ezel Karaman, Merve Kırdar, Defne Okçuoğlu, İpek Özırak, Beril Turhanlar ve Elif Rana Yalçın, Tiflis'te ise Doruk Tosun, Şevval Zeynep Gölcü ve Sidelya Güler, Türkiye'yi temsil edecek.

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