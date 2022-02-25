Eşleşmemiş Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanatın mülteciler için skandal sözleri Keşke bize gelenler de Ukraynalı olsa
EŞLEŞMEMİŞ POLİTİKA

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat'ın mülteciler için skandal sözleri: Keşke bize gelenler de Ukraynalı olsa

Avrupa Birliği'nin Rusya-Ukrayna çatışması devam ederken bölgede yaşanabilecek mülteci hareketliliği için yaptığı açıklama üzerine Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, skandal bir ifade kullandı. Kırıkkanat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda mülteciler için ''Keşke bize gelenler de Ukraynalı olsa'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanatın mülteciler için skandal sözler: Keşke bize gelenler de Ukraynalı olsa
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Son 10 yılı aşkın süredir bölgemizde devam eden savaş ve ekonomik sıkıntılardan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan mültecilerin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan tek ülke Türkiye. Özellikle sınırımızda yaşanan Suriye iç savaşının yıkımı yarım milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Avrupa Birliği'nin Ukrayna-Rusya çatışması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada ''Ukrayna'dan gelmesi muhtemel mülteciler için tamamen hazırız.'' denildi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat ise, skandal bir ifade kullandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda mülteciler için ''Keşke bize gelenler de Ukraynalı olsa'' dedi.

Özrü kabahatinden büyük

Yaptığı paylaşım üzerine gelen tepkilere daha da skandal şekilde cevap veren Kırıkkanat, özrü kabahatinden büyük dedirtti.

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