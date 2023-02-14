Espanyol 2-3 Real Sociedad Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Serie A 22. hafta kapanış maçında Sampdoria evinde Inter’i konuk etti. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Bu sezon evinde galibiyetle tanışamayan Sampdoria bu sonuçla beraber 11 puanla 19. sırada yer aldı. Inter ise galibiyet yarışında yara alarak rakibi lider Napoli’nin 15 puan gerisine düştü. Sampdoria - Inter maç özetine ve İtalya Serie A puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.