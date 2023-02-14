İspanya La Liga 21. haftasında Espanyol evinde Real Sociedad’ı konuk etti. Büyük çekişmenin yaşandığı maçta Real Sociedad deplasmanda rakibi 3-2 mağlup etti. Goller dakika 23’ Takefusa Kubo, 51’ Alexander Sörloth, 63’ Leandro Cabrera (k.k.) 74’ Seri Darder ve 87’ Brian Olivan’dan geldi. Real Sociedad bu sonuçla puanını 42’ye çıkararak Real Madrid’in 3 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Espanyol - Real Sociedad maç özetine ve La Liga puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:08 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Espanyol 2-3 Real Sociedad Maç Özeti İzle (VİDEO)
İspanya La Liga 21. haftasında Espanyol ve Real Sociedad karşı karşıya geldi. Maç Real Sociedad’ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
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