Türkiye’nin en büyüğü: Etlik Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor?

Etlik Şehir Hastanesi nerede nasıl gidilir?

Etlik Şehir Hastanesi, Ankara’nın 2’nci, Türkiye’nin 20’nci şehir hastanesi olacak. Hastane, günlük yaklaşık 100 bin kişiye hizmet verecek. Sağlık kompleksi olarak planlanan hastanede 3 bin 724 yatak kapasitesi bulunuyor. 523 yoğun bakım yatak kapasiteli hastanede, 938 poliklinik, 125 ameliyathane, 523 diyaliz makinesi yer alıyor. Türkiye’nin en büyük alana sahip hastanesi sayılan Etlik Şehir Hastanesi’nde helikopter pisti de bulunacak.

Etlik Şehir Hastanesi açıldı mı, ne zaman açılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi’nin yarın açılacağını duyurdu.

Türkiye’nin alan olarak en büyük şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. Açıldığında Ankara’nın ikinci şehir hastanesi olacak Etlik Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 3 bin 724 yatak kapasitesi, 938 polikliniğe sahip olacak. Hastane konumu ve hizmet kapasitesi ile sadece başkente değil, çevre illere de hizmet verecek.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada en büyük sağlık yatırımlarından birisi olan Ankara’nın ikinci şehir hastanesi Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül Çarşamba günü törenle hizmete açılacağını söylemişti.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi nerede hangi ilçede?

Ankara Etlik Hastane. Ankara ilinin Keçiören ilçesindeki Etlik semti yakınlarında, 1.071.885 m2 arazi üzerinde yer almakta.

Etlik Şehir Hastanesi hangi otobüs gider?

Bu Otobüs hatları Ankara Etlik İhtisas Hastanesi yakınından geçiyor: 261, 278, 279-2, 286, 288, 414.

Ankara Şehir Hastanesi'ne dolmuşla nasıl gidilir?

Ankara Şehir Hatanesi'ne dolmuş ile de ulaşım sağlanmaktadır. Kızılay Güvenpark'tan Ankara Şehir Hastanesi'ne giden dolmuşlara bilebilirsiniz. Ulus istikametinden Bilkent'e giden dolmuş hattına da binerek Ankara Şehir Hastanesi'ne gidilebilmektedir. Dolmuşun kalktığı yer ULUS-Denizciler dolmuş durağıdır.

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Etlik Şehir Hastanesine Taşınacak Hastaneler

1-Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

2-Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı EAH

3-Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum EAH

4-Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

5-Ulus Devlet Hastanesi Pursaklar Devlet Hastanesine taşınması öngörülmektedir.

6-Ulucanlar Göz EAH