EURO 2024 ELEMELERİ FİKSTÜR

EURO 2024 Elemeleri 7. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise haftayı bay geçecek. İşte Euro 2024 Elemeleri 7. hafta maç programı.