EURO 2024 ELEMELERİ FİKSTÜR

Euro 2024 Elemeleri 7. hafta maç programı
EURO 2024 Elemeleri 7. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise haftayı bay geçecek. İşte Euro 2024 Elemeleri 7. hafta maç programı.
EURO 2024 ELEMELERİ 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Elemelerde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
19.00 Letonya-Ermenistan
21.45 Hırvatistan-Türkiye
21.45 İspanya-İskoçya
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç
21.45 Arnavutluk-Çekya
21.45 Faroe Adaları-Polonya
21.45 Andorra-Kosova
21.45 Belarus-Romanya
13 Ekim Cuma:
19.00 Estonya-Azerbaycan
21.45 Avusturya-Belçika
21.45 Hollanda-Fransa
21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan
21.45 İzlanda-Lüksemburg
21.45 Portekiz-Slovakya
21.45 Lihtenştayn-Bosna Hersek
14 Ekim Cumartesi:
16.00 Ukrayna-Kuzey Makedonya
21.45 İtalya-Malta
16.00 Kuzey İrlanda-San Marino
19.00 Slovenya-Finlandiya
21.45 Danimarka-Kazakistan
19.00 Bulgaristan-Litvanya
21.45 Macaristan-Sırbistan