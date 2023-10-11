EURO 2024 ELEMELERİ FİKSTÜR

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Euro 2024 Elemeleri 7. hafta maç programı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 7. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 7. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Euro 2024 7. hafta fikstürü, maç programı ve güncel puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:54 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Euro 2024 Elemeleri 7. hafta maç programı

Euro 2024 Elemeleri 7. hafta maç programı

EURO 2024 Elemeleri 7. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise haftayı bay geçecek. İşte Euro 2024 Elemeleri 7. hafta maç programı.

EURO 2024 ELEMELERİ 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Elemelerde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

D Grubu:

19.00 Letonya-Ermenistan

21.45 Hırvatistan-Türkiye

A Grubu:

21.45 İspanya-İskoçya

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç

E Grubu:

21.45 Arnavutluk-Çekya

21.45 Faroe Adaları-Polonya

I Grubu:

21.45 Andorra-Kosova

21.45 Belarus-Romanya

13 Ekim Cuma:

F Grubu:

19.00 Estonya-Azerbaycan

21.45 Avusturya-Belçika

B Grubu:

21.45 Hollanda-Fransa

21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan

J Grubu:

21.45 İzlanda-Lüksemburg

21.45 Portekiz-Slovakya

21.45 Lihtenştayn-Bosna Hersek

14 Ekim Cumartesi:

C Grubu:

16.00 Ukrayna-Kuzey Makedonya

21.45 İtalya-Malta

H Grubu:

16.00 Kuzey İrlanda-San Marino

19.00 Slovenya-Finlandiya

21.45 Danimarka-Kazakistan

G Grubu:

19.00 Bulgaristan-Litvanya

21.45 Macaristan-Sırbistan

EURO 2024 ELEMELERİ FİKSTÜR

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI




#EURO 2024
#Avrupa Futbol Şampiyonası
#D Grubu
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