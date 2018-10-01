Euro ne kadar? (1 Ekim 2018)

Serbest piyasada dolar 6,0390 liradan, euro ise 7 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 6,0370 liradan alınan dolar 6,0390 liradan, 6,80 liradan alınan euro ise 7 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 6,02 liradan, euro ise 6,97 liradan satılmıştı.

EURO NE KADAR?

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,0130 6,0150

Euro 6,9680 6,9700

Sterlin 7,8290 7,8320

ANKARA

ABD Doları 5,9800 6,0500

Euro 6,9300 7,0000

Sterlin 7,6860 7,9000

DÖVİZ

Kanada doları ABD ile Kanada arasında NAFTA'nın revizyonu için yürütülen müzakerelerde çerçeve uzlaşı sağlanmasının ardından yüzde 0.7 değer kazanırken, Meksika pesosu yüzde yedi haftanın zirvesini gördü. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren endeks ise yüzde 0.1 artıda 95.197'de bulunuyor. Dolar endeksi Cuma günü gördüğü iki haftanın zirvesi olan 95.366'ya yakın seyrediyor.

Euro ise İtalya hükümetinin geçen hafta tahminlerden daha yüksek bir bütçe açığı hedefi koymasıyla kaydettiği yüzde 1.2 kaybın ardından haftaya yüzde 0.1 düşüşle başladı.

Euro cuma günü 1.1569 ile iki haftadan uzun bir sürenin dip seviyesini gördükten sonra bugün 1.1595'te bulunuyor.

Euro/dolar : -0.13% 1.1593

Dolar/TL : -0.04% 6.0525

Dolar endeksi : +0.08% 95.211

Sepet/TL : +0.10% 6.5349

Dolar/yen : +0.19% 113.9000

Dolar ne kadar kaç TL? 1 Ekim dolar fiyatları Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1 Ekim dolar fiyatları 6,0250 seviyesinde işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,9591'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,66 artışla 6,0507'den tamamladı.Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,42 değer kaybıyla 6,0250 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,54 düşüşle 6,9910'dan, sterlin/TL de yüzde 0,42 azalışla 7,8635'ten alıcı buluyor.Avro/dolar paritesi yüzde 0,14 azalışla 1,1587, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 95,22 seviyesinde bulunuyor.Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 6,00 desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5,85 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.