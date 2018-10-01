Euro ne kadar? (1 Ekim 2018)

İstanbul Kapalıçarşı’da 6,0370 liradan alınan dolar 6,0390 liradan satılıyor. Peki, 1 Ekim 2018 Pazartesi euro ne kadar? İşte döviz kurlarının alış ve satış fiyatları...
Haber MerkeziAA
Serbest piyasada dolar 6,0390 liradan, euro ise 7 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 6,0370 liradan alınan dolar 6,0390 liradan, 6,80 liradan alınan euro ise 7 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 6,02 liradan, euro ise 6,97 liradan satılmıştı.
EURO NE KADAR?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0130 6,0150 Euro 6,9680 6,9700 Sterlin 7,8290 7,8320 ANKARA ABD Doları 5,9800 6,0500 Euro 6,9300 7,0000 Sterlin 7,6860 7,9000
DÖVİZ
Kanada doları ABD ile Kanada arasında NAFTA'nın revizyonu için yürütülen müzakerelerde çerçeve uzlaşı sağlanmasının ardından yüzde 0.7 değer kazanırken, Meksika pesosu yüzde yedi haftanın zirvesini gördü. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren endeks ise yüzde 0.1 artıda 95.197'de bulunuyor. Dolar endeksi Cuma günü gördüğü iki haftanın zirvesi olan 95.366'ya yakın seyrediyor.
Euro ise İtalya hükümetinin geçen hafta tahminlerden daha yüksek bir bütçe açığı hedefi koymasıyla kaydettiği yüzde 1.2 kaybın ardından haftaya yüzde 0.1 düşüşle başladı.
Euro cuma günü 1.1569 ile iki haftadan uzun bir sürenin dip seviyesini gördükten sonra bugün 1.1595'te bulunuyor.
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