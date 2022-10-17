Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ekim Pazartesi günü için araştırılıyor. Bakıma muhtaç olan hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımına üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden ya da SMS yoluyla yapılıyor. İşte, 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim listesi:

1- Tokat 2- Ordu 3- Çanakkale

4- Van 5- Yalova 6- İstanbul

7- Tekirdag 8- Zonguldak 9- Ankara

10- Sivas 11- Edirne 12- Bilecik

13- Denizli 14- Şanlıurfa 15- Manisa

16- Niğde 17- Amasya 18- Bitlis

19- Nevşehir 20- Şırnak 21- Rize

22- Afyonkarahisar 23- Sakarya 24- Gaziantep

25- Bursa 26- Diyarbakır 27- Malatya

28- Kahramanmaraş 29- Kocaeli 30- Karaman

31- Aksaray 32- Uşak 33- Konya

34- Kırıkkale 35- Hatay 36- İzmir

37- Bolu 38- Aydın 39- Osmaniye

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.