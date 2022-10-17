Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ekim Pazartesi günü için araştırılıyor. Bakıma muhtaç olan hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımına üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden ya da SMS yoluyla yapılıyor. İşte, 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim listesi:
- 1- Tokat 2- Ordu 3- Çanakkale
- 4- Van 5- Yalova 6- İstanbul
- 7- Tekirdag 8- Zonguldak 9- Ankara
- 10- Sivas 11- Edirne 12- Bilecik
- 13- Denizli 14- Şanlıurfa 15- Manisa
- 16- Niğde 17- Amasya 18- Bitlis
- 19- Nevşehir 20- Şırnak 21- Rize
- 22- Afyonkarahisar 23- Sakarya 24- Gaziantep
- 25- Bursa 26- Diyarbakır 27- Malatya
- 28- Kahramanmaraş 29- Kocaeli 30- Karaman
- 31- Aksaray 32- Uşak 33- Konya
- 34- Kırıkkale 35- Hatay 36- İzmir
- 37- Bolu 38- Aydın 39- Osmaniye
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?
Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.