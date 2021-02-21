Evde Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Makyaj malzemeleri içinde kullanılan kimyasal ürünler cildin parlayan doğal güzelliğini adeta gölge düşürmektedir. Cilde ciddi zararlar veren bu kimyasallardan dolayı cilt bakımı çok daha önemlidir.

Pahalı makyaj ürünleri ve içinde ne olduğu belirsiz el, yüz ve vücut losyonları cildin sağlıklı gelişimini olumsuz etkilemektedir. Doğanın iyileştirici, yenileyici tılsımlı gücünden faydalanarak uzman hekim kontrolünde birbirinden nemli, hoş kokulu, güzelleştiren cilt bakım maskelerini tercih edebilir, maskeleri evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Evde Cilt Bakımı Yapmak İçin Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır?

Evde cilt bakımı yapmak için şifalı bitki, meyve, sebze karışımlarından faydalanarak hekim önerisiyle cildiniz için iyi gelen maske yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Daha parlak ve daha temiz bir cilde sahip olmak için bal -yoğurt maskesini tercih edebilirsiniz. Bal -Yoğurt maskesi için; 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı bal gereklidir. Maskeyi karıştırarak cildinize sürün. Bal Yoğurt karışımını cildinizde yarım saat kadar bekleterek yüzünüzü bol su ile durulayın. Kısa sürede cildinizin nasıl ışıldayıp beslendiğini fark edeceksiniz. Bal karışımı cildinizdeki gözenekleri sıkılaştırarak, boşluklarda biriken kir ve akne oluşumunu kısa sürede ortadan kaldıracaktır. Cilt dokusu nemlendikçe bal ve yoğurdun antiseptik etkisi anında etkisini gösterecektir.

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Evde Cilt Bakımı İçin Çilek Muz Maskesi Mucizesi

Evde cilt bakımı için Çilek Muz Maskesi mucizesi ile tanışarak, cildinizin nemlilik derecesini ve ışıltısını artırabilirsiniz. Çilek içeriğindeki vitamin ve folik asit dengesi, cildi temizleyerek yenilemektedir. Cilt tonunu eşitleyen, renklendirerek ışıltılı bir görünüm kazandıran maske, hoş kokusuyla iz bırakan cilt bakım teknikerlerinin başında gelmektedir.8 -10 adet çileği, püre haline getirdikten sonra 2 yemek kaşığı ev yoğurdu ile karıştırıp cildiniz üzerinde uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ve cildinizi bol suyla yıkayarak dinlendirin. Evde cilt bakımı için tercih edilen maskeleri uygulamadan önce alerjinizin olup olmadığını tahlil etmeli, maskeleri hekim kontrolünde uygulanmaya özen göstermelisiniz.

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Kuru ciltlerin dostu olarak bilinen Muz Maskesi, cildi neme doyurarak pamuksu, cilde yumuşak ve parlak bir görünüme kavuşturmaktadır. Pratik olduğu kadar peeling etkisi gösteren maskenin yapılışı ve uygulama aşaması şu şekildedir:

• 1 adet muzu /isteğe göre artırılabilir ezerek 1 yemek kaşığı bal ya da yoğurtla ile karıştırıp yüzünüzde uygulayın

• Maskeyi yüzünde yaklaşık olarak 20 dakika bekleterek dinlendirin.

• Cildinizde kuruyan maskeyi bol su ile durulayarak yıkayın.

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• Cildinizin parlak etkili ve besleyici şekilde sağlıklı gelişim gösterdiğine bizzat kendiniz tanıklık edebilirsiniz.

Evde Cilt Bakımı İçin Önerilen Diğer Maskeler Hangileridir?

Evde cilt bakımı için önerilen cilt bakım maskeleri, süt tozu maskesi, Avokado Maskesi, Salatalık maskesi, kahveli peeling maske gibi cilt bakım uygulamalarıdır.

Süt tozu maskesi için, 2 yemek kaşığı süt tozunu yavaş yavaş su ekleyerek macun kıvamına getirmelisiniz. Cildiniz üzerinde maskeyi uygulayarak yaklaşık olarak 20 dakika bekletin ve yüzünüzü bil su ile durulayın. Cildinizin su ihtiyacını karşılayan, neme doyuran süt maskesiyle yüzünüz parlak ve ışıltılı bir görünüm kazanacaktır.

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Yüksek yağ içeriğine sahip olan avokado ile özellikle kış aylarında nemsiz kalan ciltlerin bakımı için tavsiye edilmektedir. Avokadoyu ezerek içine biraz yoğurt, biraz bal, birkaç damla portakal suyu, 1 yemek kaşığı kakao ile 15-20 dakika karıştırarak cildiniz üzerinde uygulayın. Karışımı beklettikten sonra bol su ile duruladıktan sonra cildinizin genel görüntüsündeki değişimi anında fark edebilir, parlak ve nemli tabakayla sahip olan derinizi peeling etkisiyle dinlendirebilirsiniz.

Maskelerin doğal bileşeni, pürüzsüz ve derinlemesine etki eden mucizevi yapısıyla cildiniz üzerinde uygulayabilirsiniz. Uzman doktor gözetiminde evde cilt bakımı maske tekniklerini güvenle cildiniz üzerinde uygulayabilirsiniz.