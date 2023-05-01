Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Faizsiz evlilik kredisi başvuru detayları gündemdeki yerini aldı. Açıklamaların ardından gözler Evlilik kredisini hangi bankalar verecek, yaş sınırı var mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 faizsiz evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağına ve vade oranlarına ilişkin detaylar...

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.







