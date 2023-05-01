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150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere 150 bin lira evlilik kredisi verileceğini duyurmuştu. Yapılan bu duyurunun ardından evlenecek çiftler, 'Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir, ne zaman yapılacak ve yaş sınırı var mı' sorularını araştırmaya başladı.

16:50 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Evlilik kredisi

Evlilik kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Faizsiz evlilik kredisi başvuru detayları gündemdeki yerini aldı. Açıklamaların ardından gözler Evlilik kredisini hangi bankalar verecek, yaş sınırı var mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 faizsiz evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağına ve vade oranlarına ilişkin detaylar...

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.



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