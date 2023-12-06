Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaadi olarak yeni evleneceklere faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından evlilik kredisi başvuru detayları gündeme geldi. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz bir şekilde sunulacak destekle gençlere nefes aldırılacak. Peki 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir?

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NASIL ALINIR?

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

Aile ve Gençlik Fonu’nun Kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni evlenecek çiftlerde öncelik deprem bölgesinde olacak. 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Kredi, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlanacak. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan “ Fondan yararlanacak genç sayısını en yüksekte tutmak için kanunda bir yaş sınırı belirtmediklerini belirten İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir. Hedefimiz, bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır" dedi.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

EVLİLİK KREDİSİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren kanunun ardından 2 yıl geri ödemesiz kredinin şartları, başvuru tarihleri ve hangi illerden başlanacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, evlilik kredisine ilişkin detayları aktardı. Evlilik kredisi için öngörülen tarih netleşti.

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Evlilik Kredisi başvurularına ilişkin beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi.

Göktaş yaptığı açıklamada “Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Evlilik kredisi çalışmalarının tamamlanmasının ardından tam başvuru tarihi belli olacak.



