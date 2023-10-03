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Ewing Sarkomu Belirtileri, Tedavi Yöntemi ve Ölüm Oranı

Ewing Sarkomu, kemiklerde ve yumuşak dokularda gelişebilen bir kanser türü olarak bilinmektedir. Sıklıkla çocuklarda ve ergenlerde görülen bu hastalık, kemik dokularında bulunan ve kemiklerin yapısını ve büyümesini sağlayan hücrelerden kaynaklanır. Peki, Ewing Sarkom neden olur, belirtileri neler, ölüm oranı kaçtır? İşte soruların yanıtları.

17:10 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ewing Sarkomu nedir, neden olur, ölüm oranı kaçtır?

Ewing Sarkomu nedir, neden olur, ölüm oranı kaçtır?

"Ewing Sarkomu", nadir görülen agresif bir kemik ve yumuşak doku tümörüdür. Genellikle çocuklar ve genç yetişkinlerde görülmekle birlikte, her yaştaki insanları etkileyebilir. Ewing Sarkomunun kesin nedeni bilinmemektedir. Ewing Sarkomu tedavi seçenekleri arasında cerrahi, kemoterapi ve radyasyon terapisi bulunmaktadır. Peki, Ewing Sarkomu belirtileri neler, ölüm oranı kaçtır?

EWİNG SARKOMU NEDİR?

"Ewing Sarkomu", nadir görülen agresif bir kemik ve yumuşak doku tümörüdür. Genellikle çocuklar ve genç yetişkinlerde görülmekle birlikte, her yaştaki insanları etkileyebilir. Ewing sarkomu, özellikle uzun kemiklerde, omurgada ve pelviste olmak üzere vücuttaki herhangi bir kemiği etkileyebilir, ayrıca bazen yumuşak dokularda da oluşabilir.

EWİNG SARKOMU NEDEN OLUR?

Ewing Sarkomunun kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, tümörlerin gelişiminde genetik faktörlerin rol aldığı düşünülmektedir. Ewing sarkomu ile ilişkilendirilen belirli kromozom anomalileri vardır, ancak bu anomalilerin neden ortaya çıktığı ve nasıl kansere yol açtığı konusunda yapılan araştırmalar devam etmektedir.

EWİNG SARKOMU BELİRTİLERİ NELER?

  • Ağrı ve/veya şişlik
  • Ateş ve/veya kilo kaybı gibi genel sağlık sorunları
  • Bazen bölgede hassasiyet veya sertlik

EWİNG SARKOMU TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

Tedavi seçenekleri arasında cerrahi, kemoterapi ve radyasyon terapisi bulunmaktadır. Tedavi planı, tümörün büyüklüğüne, tipine, konumuna ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

EWİNG SARKOMU ÖLÜM ORANI KAÇ?

Ölüm oranı (mortalite oranı) konusunda kesin bir sayı vermek zordur çünkü bu, birçok faktöre bağlıdır. Erken teşhis ve etkili tedavi ile Ewing Sarkomu olan bireylerin sağ kalım oranları artmaktadır. Ancak bu kanser türü genellikle agresif olduğu için prognoz (hastalığın gidişatı ve sonucu) ciddi şekilde etkilenebilir.

Ewing Sarkomunun evresi, bireyin genel sağlığı, yaş ve tedaviye verdiği yanıt gibi faktörler, sağ kalım oranlarını etkiler. Çeşitli kaynaklara göre, 5 yıllık sağ kalım oranları yaklaşık %50 ile %75 arasında değişebilmektedir, fakat bu oranlar yerel, bölgesel ve uzak evrelerde, yaş ve diğer faktörlere göre farklılık gösterebilir.



#Ewing Sarkomu
#kanser
#tümör
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